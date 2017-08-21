2017食來運轉遊臺灣 搭臺灣觀巴尋美食賞美景

(台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）接續「2017臺灣美食展」活動，交通部觀光局再舉辦「2017食來運轉遊臺灣」的美食促銷活動，現搭配臺灣觀巴規畫12條推薦特約餐廳美食行程，邀請民眾搭乘臺灣觀巴套裝旅遊行程，盡情享受「美食+美景」的幸福體驗。

此次搭臺灣觀巴尋美食賞美景的活動，共遴選出81家特約商店，除在臺灣美食展設主題館展出外，將成為臺灣觀巴搭載乘客尋找美食的目標。

觀光局表示，「2017食來運轉遊台灣」造訪的在地特色餐廳結合團餐特色餐廳、國家風景區轄內餐廳業者、穆斯林友善餐廳，以及農委會田媽媽餐廳、溯源餐廳及生產履歷業者等特色團體，遴選出全臺81家特約商店推展在地美食，搭配由每年接待30萬遊客的台灣觀巴，規劃12條推薦特約餐廳美食行程，也是非常適合公務人員休假及全家大小出遊的國民旅遊行程。

為推廣食來運轉遊台灣，觀光局「喔熊組長」特別年8月24日將造訪「桐遊苗栗油桐花坊一日遊」，品嘗沿路特約商店優惠美食，鼓勵民眾搭乘台灣觀巴大眾交通工具及套裝旅遊行程，感受全臺美食旅行的幸福體驗。

為強化活動張力及吸引大家參與，即日起至10月31日止，全國民眾至2017食來運轉遊台灣81家特約商店，消費前用手機出示「2017食來運轉遊台灣」海報圖樣（可至「臺灣觀光粉絲團」及「旅行臺灣 就是現在」Facebook粉絲專頁取得或拍攝店內之活動海報、桌卡），即可享有「來店禮」及「優惠」好康，喜歡品嘗美食和喔熊的你千萬別錯過。