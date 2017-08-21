印度國家公園30年來最大洪水 瀕危動物大量喪生

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）印度東北地區正面臨2008以來最嚴重的洪災，不止造成人員傷亡，許多瀕危動物也因此遭殃，七、八月死於洪水的動物已經達到355頭。

這次死於侵襲加濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park)洪水的稀有動物包含：15頭稀有犀牛、185隻鹿，以及至少一隻孟加拉虎等。這個國家公園因為擁有全世界最密集的獨角犀牛而聞名於世，也被聯合國教科文組織指定為世界自然遺產。

公園管理人Satyendra Singh表示，這是公園30年來面對最嚴重的洪災，看到這些動物的屍體在水中載浮載沉，是十分令人傷心的景象。

在這個時間點，與印度東北國境接壤的尼泊爾、孟加拉也災情嚴重，溺死、被倒塌房屋壓死和被土石流掩埋的人數，已經上升到至少578人，超過1600萬人受到影響。

在印度災情最嚴重的比哈爾邦(Bihar)，超過153人在洪水湧入村莊時被沖走，近日雨勢已經開始減弱，因此鄰近的尼泊爾死亡人數有停止攀升的趨勢，雨季從6月開始以來，截至目前已經造成大約110人喪生；在孟加拉，超過70人因洪水溺斃，還有一些人被雨水逼出的毒蛇咬死。

加濟蘭加國家公園超過430平方公里的土地中，有將近80％現在泡在水裡，一些動物為了躲避洪水的侵襲，必須跨越高速公路遷徙到地勢較高的地方，才能幸免於難。

為了保護忙著搬家的稀有動物，阿薩姆邦(Assam)甚至派出了安全部隊駐守在高速公路旁，除了護送動物安全遷徙，也試圖藉此阻止盜獵者大發災難財，趁著洪水期間盜獵犀牛角。