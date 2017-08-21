Ford的車輛色彩學

除了包包、服飾和鞋款有每年的流行色之外，車子的顏色也是一門學問。Ford的設計師藉由觀察社會潮流趨勢，預測消費者對顏色偏好的改變，並整合整體趨勢走向，創造在近5年之後仍不退流行的潮流車色。

在車輛的設計流程上，設計師會在車款上市前4年開始研究和分析車色的新趨勢。「我們的設計師會定期開會討論，研究和探討包含建築、產品與室內設計的最新潮流。除了掌握潮流趨勢方向外，設計師還需做更多的心理分析，因為顏色的選擇反映了一個人面對環境所產生的心理狀態，同時也代表著一個人的個性。」Ford亞太區色彩與材料設計經理Emily Lai表示。

2008年金融危機後的時期即是一個明顯的例子，當時經濟不景氣，消費者開始擔心愛車的二手車價。同時，為避免過於招搖的車色造成社會觀感不佳，因此當時保守的車色較受歡迎。

雖然金融危機影響了全球大部分的地區，但每年在亞太區仍有著不同的文化轉變。在中國，消費者的價值觀隨著日新月異的發展而變得更有自信，並開始傾向選購更多不同的車色來展現個人風格態度；在印度，因為氣候炎熱，淡色系的車色較受消費者青睞；在台灣，相信大家不難發現近兩年白色取代了銀色成為最受歡迎車色，反映了社會大眾對於單純價值的追求。然而每個國家的宗教、政治與價值觀有所不同，因此預測車色趨勢的工作並不容易。

Ford亞太區色彩與材料設計經理Emily Lai認為，顏色的選擇反映了一個人面對環境所產生的心理狀態，同時也代表著一個人的個性。(照片由Ford提供)