北富銀第71家數位分行「竹北分行」 8/21歡慶全台率先進駐新竹高鐵特區

台北富邦銀行為擴大對新竹客戶服務範圍，將原「竹北分行」遷址至竹北高鐵特區，且於今日(8/21)歡慶開幕，此分行為北富銀第71家數位分行，也是全台第一家率先進駐竹北高鐵特區的銀行。預計9月底前，北富銀在新竹地區將有3家分行(包含新竹分行、竹北分行及風城分行)升級為新一代數位分行，提供新竹民眾最優質的在地金融服務。

北富銀表示，自2013年5月開始，啟動全台分行改裝計畫，並因應各區域的經濟發展與對金融服務的需求，陸續調整全台的分行據點分布。鑒於高鐵開通後新竹高鐵特區發展迅速，為擴大服務範圍，北富銀率同業之先，特別將竹北分行遷址至此。未來，北富銀也將持續分行數位化腳步，預計至今年年底，新一代數位分行的數量將佔全部127家分行的七成以上。

竹北分行位於新竹高鐵特區主要幹道-文興路二段及嘉豐十一路二段交叉路口，鄰近有知名的新竹生物醫學園區，高鐵特區商辦、飯店、名店餐廳聚集，除了有雙鐵(高鐵、台鐵)共構，也是未來大新竹輕軌路線必經之地。鄰近的科技園區、生物醫學園區及購物、通勤族群、在地居民，皆是竹北分行鎖定服務的目標客群。

遷址改裝的竹北分行為獨棟式建築，分行佔居一、二樓，總坪數超過200坪，行內空間寬敞且擁有舒適優雅的服務空間，分行亦有專屬的汽車及機車停車位，方便客戶來行交易；升級為新一代數位分行後，行內特闢數位服務專區，提供全方位的自助式金融服務，讓客戶可透過現場的平板電腦、智慧型手機，線上辦理臺外幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等服務，省下等候的時間；此外，客戶亦可運用富邦行動銀行APP或網路銀行，設定各類的訊息通知，不論是投資到達滿足/停損點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股票到價等，隨時掌握投資動態。

為優化客戶的數位金融體驗，新一代分行理專座位區設有iPad，讓客戶進行理財諮詢時，能同步掌握資產明細與市場動態，未來，北富銀亦規劃在iPad首頁提供熱銷商品資訊，讓客戶隨手一滑即能掌握最新優惠及訊息，有效率地e指搞定金融資產及交易。