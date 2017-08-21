反自主殺手機器人 百位科學家、企業家連署

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）包含特斯拉汽車(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)在內的100多名機器人、人工智慧專家發出連署，呼籲聯合國可以及早針對「殺手機器人」(Killer Robot)採取適當的規範措施。

總共116名專家在一封聯署信中指出，致命自主武器(LAWs, Lethal Autonomous Weapons)的產生，可能創造第三次的戰爭革新，屆時武裝衝突將會達到前所未見的規模，時空間的壓縮更容易超出人的掌握，它們會成為製造恐慌的兵器，一旦遭駭或是落入恐怖份子的手中，後果將不堪設想。

信中並說，一旦這個潘朵拉的盒子被打開，未來想要後悔就來不及了，剩下的時間已經不多，聯合國必須要以最快的速度行動。

這並不是第一次有專家、科學家、企業家連署要求對自動武器採取行動，2015年，上千名研究員集體呼籲禁用該種武器，知名物理學家史蒂芬·霍金和馬斯克則頻繁警告人們，人工智慧具有高度的危險性。

不像其他的科技巨頭，馬斯克其實是所謂的「人工智慧懷疑論者」(AI Skeptic)，她在7月的一場與美國政府官員見面的會議上指出，一般來說，規範的產生是因為有些壞事發生後造成群眾不滿，立法者才利用數年訂定法規去規範一個新興產業，但是人工智慧的發展不能依循這一條路。

人工智慧必須仰賴事前訂定規範的原因在於，一旦這個領域出了什麼差錯，對社會造成的傷害是立即且難以彌補的，為了貫徹自己的立場，他甚至投入10億美元建立一間研究公司，致力尋找避免人類社會被人工智慧摧毀的方式。

事實上，對於這些科學家、研究者的關心，聯合國也並非毫無反應，原本今(21)日聯合國的相關機構已經安排好議程進行討論，可是因為某些不明原因，該會議被取消並順延至今(2017)年11月舉行。