新納粹主義者柏林大遊行 與反種族歧視者爆衝突

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）納粹德國滅亡後，「納粹」一詞在德國變成禁語，不過近年來，一群崇拜納粹的極右派份子開始崛起，他們被稱為「新納粹」(Neo-Nazi)，時常與反納粹的人爆發衝突。

在德國首都柏林，超過500名新納粹份子試圖在柏林西部地區的斯潘道(Spandau)遊行，以紀念納粹德國的副元首赫斯(Rudolf Hess)，不過為左派人士和當地居民所阻，雙方爆發衝突，週六就有39人被警方逮捕，其中有35人是新納粹主義者。

警察對新納粹的遊行者進行搜身，並逐個搜尋這些人紮下的帳篷，確定裡面是否有武器，或是被法令禁止的符號、旗幟等物品，一些遊行者可能為了遮掩身上的卍字符號刺青，被目擊者看到身上貼著黑色的膠帶，才離開帳篷區，另外一些人則被警方拘留，有12人因展示不法符號，正接受警方的調查。

一名64歲的反納粹遊行者Jossa Berntje來自德國西部的柯布林茲(Koblenz)，她說，父母在納粹統治下的經驗促使她來到這裡抗議新納粹的行徑，她甚至也參與了美國夏綠蒂鎮(Charlotteville)事件後，替反種族歧視者默哀的遊行。

本(8)月12日，白人至上主義支持者在美國維吉尼亞州的夏綠蒂鎮發起「團結右派」(Unite the Right)的大遊行，帶著「白人的命也是命」(White Lives Matter)和「血與土地」(Blood and Soil)的標語上街，抗議地方政府打算撤掉內戰期間替南方邦聯作戰的將軍雕像，與反種族歧視的遊行者爆發口角。

一名激進的白人至上主義者在遊行中，駕駛車輛撞入反種族主義者的遊行隊伍裡，造成32歲的Heather Heyer喪生，另有至少19人受到輕重傷，駕車的James Alex Fields Jr隨後被警方逮捕，以第二級謀殺等罪名被起訴，不過事情已經一發不可收拾，引發大規模的示威抗議。

赫斯從啤酒館政變就一直追隨希特勒，希特勒甚至曾經表明，如果他與空軍元帥戈林(Hermann Göring)遭遇不幸，赫斯將會是第三順位的繼承人，足見他所受到的器重，他在紐倫堡大審後上吊自殺，不過同情納粹的人相信，赫斯是被同盟國所殺害，並在他忌日當天，舉辦大規模的遊行來紀念他。

他曾被關押在斯潘道地區的監獄，不過為了防止納粹崇拜者把此處作為「聖地」，監獄已經遭到德國政府拆除，只是未料新納粹份子還是可以到遺址憑弔赫斯。