糖尿病控糖做的好 大大降低併發症風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國民健康署統計，糖尿病是國人位居十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡，國內達227萬糖尿病患，近年每年新增2萬5千名糖尿病人，但在血糖部分只有1/3的患者達標，進而提高併發症風險。

40歲趙小姐三年前被診斷有糖尿病，當時血糖超過500mg/dL，為正常血糖值的4倍(空腹血糖診斷標準 126mg/dL)，當時他主動向主診醫師提出施打胰島素，治療兩年後，糖化血色素從9.9%下降到6.5%，第三年開始改打每天一次的針劑藥物－腸泌素(GLP-1)，來同時控制血糖及體重，糖化血色素持續下降到5.8%，體重也在一年內從75公斤降至45公斤，瘦了30公斤。除了藥物，趙小姐也搭配飲食和運動來改變整體生活習慣，擺脫了以前要吃10幾顆藥的日子，堪稱為「胰」代模範！

中華民國糖尿病衛教學會杜思德理事長表示，國內大多數糖尿病患者對針劑藥物，通常抱持負面印象，認為施打胰島素或腸泌素(GLP-1)是代表糖尿病非常嚴重、不得已的情況下才打；然而，相較於口服藥，針劑藥物主要採『直接補充』的方式，所以於人體作用直接、較快產生效用。同時近期研究指出，在糖尿病診斷初期就開始接受胰島素治療，有一半的患者在一年後即便在沒有使用藥物的情況下，糖化血色素依然維持在6.5%以下2-3，「可見糖尿病積極起始治療，有助病患越早改善病情，血糖達標。」

杜理事長說，學會長期推動「你7了沒！」，鼓勵病患糖化血色素(HbA1c)７％以下，避免併發症風險。鼓勵民眾積極面對糖尿病，對於打針也無須有過多壓力或擔心，應謹遵醫囑用藥，及早把血糖控制下來。