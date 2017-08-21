〈時評〉吳敦義改革只做一半

國民黨全代會過後，吳敦義正式就任，提出未來發展方向，不過，對這次黨主席改選前最爭議的兩項話題，吳敦義帶領的國民黨，改革只做了一半。

從今年初以來，國民黨選舉最火熱的兩項話題，其一是兩岸路線之爭，其二是會影響選舉結果的人頭黨員。國民黨在全代會通過新政策綱領後，雖然黨內仍有不同聲浪，但至少兩岸路線已整合出一個方向來。

國民黨並提出經濟發展、爭取青年認同的兩大方向，對外證明國民黨有能力領導台灣的未來，對內是要調整國民黨的體質，避免過於老化。一個民主國家，不能沒有反對黨，樂見國民黨重新調整再出發。

只不過，國民黨若是忽略了人頭黨員的問題，可能會陷入被把持，甚至是未來被人頭大戶綁架的隱憂。由於國民黨產被抄，在有限資源下，國民黨接下來要讓地方黨部自給自足，而在地方黨部主委改為黨員直選後，未來派系化的現象將更為明顯。

簡單來說，只要有錢的有心人士，就可以養足夠的人頭黨員，讓自己選上縣市黨部主委，甚至在黨內選舉時，可以利用這些人頭黨員影響到中央黨部，或是黨內有意參選人，這樣派系化、人頭化的情況，對政黨來說，絕對不是健康的，反而是有害的。

但自從國民黨主席選舉落幕後，似乎沒有人願意再提起人頭黨員的爭議，彷彿國民黨壓根沒有這問題；確實，選前吵得沸沸揚揚，中央黨部查了一輪以後，最後也查不到，更不用說選後還能查到。

何況，選舉過程中，被傳聞眷養最多人頭黨員的，許多黨主席候選人暗指是吳敦義，如今，吳敦義大權在握，又怎可能去面對這個「傳言」的問題？於是乎，國民黨的人頭黨員爭議，又如何寄望能夠改革，而國民黨的體質無法真正調整，又如何寄望能夠重生呢？

（作者李平華，資深媒體人）