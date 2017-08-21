〈財經主筆室〉中油一顆按鈕 給被動型投資市場的警訊

台灣815大停電事件全因中油誤關瓦斯供氣閥，一顆電源供應器的按鈕失誤，不僅衝擊660萬用電戶，更為台灣能源政策與政局投下震撼彈，雖然隔天對股市衝擊不大，但卻為今年規模已突破4兆美元的全球被動型投資帶來一個警訊，尤其當台灣主管機關大力推動ETF救股市的時候，尤其要留意非主動型資金退潮時的系統性風險。

全球指數股票型基金（ETF）規模在今年4月底正式突破4兆美元大關，據研究機構ETFGI統計，全球313個發行商至4月底已有近7,000檔ETF，總資產高達4.002兆美元。全球第一檔ETF在1993年上市，2009年正式突破1兆美元資產，而短短8年時間不到已經成長四倍之多，幾乎每二年成長一倍，速度相當驚人。

投資人因為被動型投資管理費便宜而不斷投入被動型投資ETF市場，不僅讓主動型的一般基金大幅流失，也衝擊了整個資產管理產業，因此儘管包括美股、台股指數不斷創新高，但包括證券商、投資銀行、投資集團本身的股價卻不漲反跌，而有85%的美國積極主動型基金績效被大盤打敗。

被動性投資就是貼近指數操作，雖然在資金源源不絕流入下發揮「積沙成塔、眾志成城」的效果把全球股市推升到一山還有一山高，但那是在大多頭時代，一旦資金風向轉變難以預測，就像近來一些外資已經開始擔心一旦ETF資金開始外流，將為金融市場帶來什麼影響。

台灣最具指標、也是外資的最愛是台灣50（0050）這檔ETF，過去十餘年來的年化報酬率7~8%，但大家心知肚明是靠台股第一大權重台積電ROE拉高整體。美國高科技股一樣靠FAAMG-臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）五巨頭衝鋒，占史坦普五百指數僅13％比重，卻貢獻該指數今年40%漲幅，更貢獻Nasdaq指數55%漲幅。這些個股都像中油供氣閥一樣扮演關鍵性重要角色，未來一旦「斷電」，屆時ETF的退潮，恐怕也會像台電會因備電太低而系統自動啟動大潭電廠低頻電驛安全機制一樣，啟動被動型投資的系統性停損機制。

指數高點終有盡頭，若有轉折，投資人一旦開始損失，就算被動投資勢必也難逃大筆贖回賣壓，而ETF檯面下被大舉贖回的情況並不立即顯現在掛牌價上，不像股票那樣透明，而且同樣難以避免系統性風險變數威脅，禁不起一點「小斷氣」意外，一旦投信要快速賣股因應贖回潮，哪些股票將成最佳提款機？將是投資人未來應該要思考的方向。