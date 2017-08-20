世大運台灣1銀2銅入袋　棒球意外吞敗

2017年台北世界大學運動會昨（20）日開始有獎牌產生，中華隊在跆拳道品勢有林侃諭銀牌、陳建銓銅牌，舉重高展宏銅牌，單日1銀2銅；令球迷意外的是，棒球隊再見失誤，敗給法國隊。

繼19日開幕典禮之後，賽事周日起在各地展開，桃園體育館的跆拳道場地下午傳回捷報，女子選手林侃諭在個人品勢決賽獲得銀牌，也是本屆中華代表團的首面獎牌。

林侃諭說：「世大運開始之前，一直看獎牌照片，希望激勵自己。在台灣比賽十分感動，在頒獎台上一度想哭，太想為台灣留下獎牌。」

另一名跆拳道選手陳建銓在男子個人品勢決賽獲得第四名，並列銅牌，受訪時一度落淚，甚至哽咽到無法說話，誤以為錯失獎牌。幸好站上頒獎台的他，終於露出笑容。

陳建銓在世大運前右膝受傷，為了替台灣奪下獎牌，「絕對不能放棄，現在只能算好9成，包紮好了就上場」。

晚間在淡江大學體育館的舉重賽，也傳出好消息，舉重選手高展宏在男子62公斤級賽事以抓舉131公斤、挺舉158公斤，總和289公斤，為中華代表團再添一面銅牌。

高展宏以總和1公斤之差，錯失銀牌，但他不在意，因為抓舉、挺舉都已經突破個人最佳，這次成績曾在訓練時達成，卻是首度在比賽中舉起，「銅牌就很好了，賽前設定拿前3名」。

中華隊首日1銀2銅共3面獎牌，在所有參賽國家中排名第15名。排名第一是3金2銀的北韓。

今天是棒球賽的首日賽程，上午天母棒球場湧進近萬人潮，觀看中華棒球隊預賽第一場對法國之戰。中華隊以3比0領先進入9局下，結果遭到對方一波反撲，在滿壘情況下因再見失誤，3比4輸球。