蔣公銅像破壞頻傳 全球如何處理黑歷史紀念銅像？

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合報導)美國維吉尼亞州沙洛茲維爾市一群白人至上主義者12日在集會中抗議公園拆除南方邦聯將領李將軍(Robert E. Lee)雕像的計畫,但最後演變成衝突事件,一波將支持蓄奴的南方邦聯象徵物移除的風潮在全美各地竄燒,美國馬里蘭州巴爾的摩與其他城市的南北戰爭時代南方邦聯紀念雕像遭到連夜拆除。

儘管對於老兵後代子孫來說,這些紀念碑或許具有紀念及緬懷的意義,但也同時代表了美國南北戰爭時,支持蓄奴一方的黑歷史,從另角度來看,對於被迫為奴的非裔美國人後代子孫來說,這些雕像是鎮壓的文物,更是對白人至上主義運動的致意。

臺灣各地也不時傳出蔣公銅像被破壞的新聞,蔡英文上任後,文化部更為轉型正義的主要推手,今(2017)年二二八事件70週年,文化部長鄭麗君宣布台北中正紀念堂轉型,全面將蔣中正公仔、文具等商品下架、「蔣公紀念歌」,停止於開閉館時播放,改為一般的廣播提醒。

Quartz針對這一系列事件進行報導,究竟全球各國是如何處理這些擁有黑歷史的紀念雕像,推動轉型正義?

就地移除

2015年,在種族主義根深蒂固的南非,學生和社會運動團體要求政府將設於開普敦大學的校園中的英國殖民主義者塞西爾·羅德斯(Cecil Rhodes)的銅像拆除。

羅德斯(Cecil Rhodes)除了擔任英國開普敦殖民地總理外,還成立了戴比爾斯世界鑽石業壟斷集團。 他還通過了限制了黑人南非人的投票權和土地所有權的法律,為日後種族隔離制鋪路。

三月時,社會運動人士Chumani Maxwele發起「推倒羅德茲運動」運動,並對紀念潑灑排泄物,抗議聲浪高漲,一個由開普敦大學師生組成的委員會,8日投票通過一項決議,最後在以「安全考量」為由,移除羅德茲銅像。

統一送至紀念公園、博物館

其他對於安置相關紀念銅像或古蹟有爭議的國家,選擇將這些銅像整理起來,移至公園或是博物館。

桃園慈湖的蔣公雕塑公園收容了西元2000年政黨輪替,民進黨執政後實施「去蔣化」而移除的各地蔣公銅像,保留219座蔣介石銅像,是全台擁有最多蔣介石銅像的地方。

而在東歐,前蘇聯各國則是將前蘇聯的紀念碑流放到各博物館中。 匈牙利在1989年蘇聯解體後,立即移除列寧、恩格斯和傀儡政府領導人的所有雕像,並於1993年在布達佩斯的紀念公園展出。

波蘭和匈牙利的做法一致,而立陶宛則略有創意,創立了帶有黑色幽默和深深的諷刺意味的格魯塔斯公園(Grutas Park),也就是人們所熟知的「史達林世界」,裡面佇立著幾十座蘇維埃共產黨領導人的雕像,包括馬克思、列寧、史達林,根據《衛報》報導,這裡偶爾還有演出「蘇聯的先鋒隊員唱著歌頌勞動的讚歌;史達林揮舞著煙斗,發表沉悶的演說;列寧則坐在岸上釣魚。」

印度在1947年獨立之後,在殖民時期掌權的各種英國統治者的雕像被移到了德里的加冕公園,曾是1877年維多利亞女王作為印度女皇的加冕之地。該遺址及其遺跡目前陷入失修狀態,相關改造政策亦停滯了些許時日。

Here's what Paraguayans did with a statue of dictator Alfredo Stroessner (1954-89). It's an interesting compromise. pic.twitter.com/gEtUPLseDz

— Laurence Blair (@LABlair1492) 2017年8月16日

「重建」黑歷史記念碑及雕像

巴拉圭國會去(2016)年通過一項法案,將拆除公共場所所有拆除讚揚已故獨裁者阿爾弗雷多·斯特羅斯納(Alfredo Stroessner)的紀念牌,然而,在斯特羅斯納這下臺後27年,巴國仍有擁護他的支持者,對於是否該拆除代表威全的銅像及紀念牌近年也引起激烈的爭辯。

拉丁美洲獨裁政治的巴拉圭「萬年總統」史托斯納爾生前被控在執政期間執行鐵腕政策,誅殺及殘害異己,犯下許多違反人權的暴行,軍政府時期逮捕近2萬人,流放了2萬人,更有數百人於當時「被失蹤」。

一名藝術家將阿爾弗雷多·史托斯納爾(Alfredo Stroessner Matiauda)紀念雕塑切割成碎片,並將碎片重塑置水泥柱當中,成為諷刺意味十足的裝置藝術。

在世界各地,不論這些擁有黑歷史的紀念碑或雕塑被拆除、搬遷或改造,如同事情總為一體兩面,歷史亦是擁有不同的面向,不少美國人認為,這些記念碑象徵的歷史意義相當值得紀念,也有台灣人仍對蔣介石的統一理想深信不移,亦仍有前蘇聯國家人民懷念著過去共產主義提供的秩序和社會福利。

儘管這些過去象徵權威的雕像被移至紀念公園、甚至被重新塑造,這些極權統治者、人權迫害者所造成的歷史記憶,仍以另一種形式,被保存了下來。