世大運棒球輸法國 台灣球迷錯愕

（中央社記者林宏翰台北20日電）世大運棒球賽，中華隊整場領先情況下，9局下滿壘兩人出局，只差一球就能拿下勝利，卻因中外野手王正棠接球失誤，3比4輸給法國，現場近萬球迷歡呼聲瞬間轉為驚呼，無奈離場。

棒球首日門票7800張銷售一空，戶外攝氏37度高溫烈日下，天母球場上午湧現人潮，8座金屬探測器、4部X光機，球迷排隊等候安檢，綿延百公尺，到開賽40分鐘才全數進場。台北市長柯文哲賽前開球。

比賽前半段，中華隊打線吃足苦頭，法國隊投手歐贊尼契（Owen Ozanich）曾來台打冬季聯盟，前4局封鎖中華隊打線，只被王正棠、吳桀睿各敲1支安打，無失分。

5局上中華隊才打開得分大門，1棒陳重廷、2棒王正棠連續安打，哥哥陳重羽送回壘上的弟弟陳重廷，攻下中華隊第1分。

陳重羽不只5局上打下中華隊本次賽會第1分，5局下右外野守備也有美技，接到安打球之後，「雷射肩」長傳三壘抓到法國跑者，化解危機。

中華隊8局上追加分數，兩名職業球員蘇智傑、張閔勛先後安打送回分數，中華隊取得3比0領先進入9局下。

9局下法國隊靠著保送、3支安打先追1分，接著在滿壘兩人出局的情況下，中外野飛球眼看比賽就要結束，結果中外野手王正棠接球失誤，全場球迷歡呼聲轉為驚呼，看著法國隊在場上慶祝勝利。

中華隊預賽首戰吞敗，明天休兵，22日晚間6時30分在天母球場出戰捷克。今天午間另外一地棒球賽程，日本隊在新莊球場以19比0勝俄羅斯。1060820