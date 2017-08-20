各地炎熱局部雨 21日起恐有颱風生成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據預報資訊，今天各地晴朗炎熱，大台北地區高溫達36、37度。另外，菲律賓東方海面的低氣壓有機會發展成熱帶性低氣壓，或增強為輕度颱風，下週一（21日）起將影響台灣。



太平洋高壓持續影響，各地高溫約攝氏33到35度，大台北地區36、37度左右，南部地區、中部以北及東半部的山區將有午後雷陣雨的機會；東南部及恆春半島因零星對流自海面移入，零星短暫降雨。



另外，菲律賓東方海面的低氣壓發展活躍，預計下週一、下週二（21日、22日）通過巴士海峽，此期間將影響台灣，帶來局部大雨，將有機會發布熱帶性低氣壓特報或海上颱風警報，預期下週三（23日）之後往西移進中國大陸機率最高。



在空氣品質資訊方面，今天北部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。