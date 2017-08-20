2017年全國文化會議預備會議為大會暖身 聚焦議題

文化部於今年3月正式啟動全國文化會議，業於臺灣北、中、南、東及離島地區舉行15場次分區論壇，並針對文化資產、文化科技、新住民文化與青年文化等主題召開論壇，期盼廣納各界意見，使政府文化政策推動更符合民間期待。為收攏各場分區及主題論壇由下而上之意見，以及網路參與平臺已逹公民連署門檻之提案意見，於今(19)日假公務人力發展中心福華國際文教會館，舉行全國文化會議之「預備會議」，進行深入討論，以聚焦及確認全國大會議題，為即將於9月2日至3日舉辦2017全國文化會議大會暖身。

預備會議由6大議題分組召集人主持，邀集議題分組諮詢委員、學者專家、公民團體代表、中央相關部會及地方政府代表等近300人參與。會議討論內容為2017年全國文化會議所擬定之6大分組與議題，議題係歸納、綜整各場次文化論壇意見，研擬討論題綱，另為擴大民眾參與，本會議官網設置公民智囊團，供民眾針對文化政策提出意見，達公民連署門檻之提案併於今日預備會議討論。

文化民主力分組為文化長期發展之需，建議仍應訂文化預算下限或逐年成長比率、倡議成立行政法人或中介組織以落實臂距原則、設立高階公務人員及基層文化行政人員文化專業能力培力機制、建立友善青少年文化近用及參與環境、文化基本法草案加入國民信託等議題方針。

文化創造力分組提出整體文化藝術資源要擴大，建議文化部結合教育部的資源，提升整體藝術工作者的待遇，而不是因為經費少而以低薪或濫用志工來補足。對於藝術工作者的職涯發展體系，除了補助獎勵之外，可考量引進藝術鑑價、低利貸款等制度。另外，史料保存重要且有急迫性，尤其檔案、展覽手冊、表演節目DM很容易流失，部分現有館舍雖有機制，仍需要有藝術檔案典藏整體思維。

文化生命力分組針對文資審議機制提出改善建議，包括文資審議委員的組成應重視其專業性及不應成為橡皮圖章，也要加強文資審議的透明公開，賦予公民訴訟權。對於挹注文資保存預算部分，與會人員也建議應鼓勵企業及民間基金會投入文化保存工作。在社區營造議題上，該分組認為應發展文化就業，社造政策要促進青年社群及學校參與文化館經營與策展，創造青年參與及彼此流動交流的支持體系。

文化超越力分組聚焦培養文化科技的跨領域和中介人才，建議強化文化科技基礎建設，以空總文化實驗室支持文化科技發展及青年文化近用、參與，提升數位文化整合平臺，作為整體文化政策對外的窗口；未來文化卡政策執行前應進行詳細評估研究，並由專責法人機構辦理。

文化永續力分組認同愈在地愈國際的思維，建議擴大公廣集團規模，且因文化事務的外部性強，應跳脫以往大政府角色，引入社會企業，藝術及其他人文相關科系需設立商學、市場行銷等全面跨領域課程，希望能在學生的學習過程中給予企劃行銷能力。

文化包容力分組提出許多年輕人或青創團隊都在找尋台灣的文化主體性，並推動文化交流，建議文化部與外交部協力，提供協力資源，讓長期耕耘地方的青年有更多參與的機會。此外，支持國內非營利組織與國外非營利組織交流、善待及重視移工本身可蓄積的交流能量、提供多國及友善的語言標示環境、培養新移民第二代成為母語教學的種子、強化投資東南亞的文化效應等，期以增進臺灣與國際的互動接軌。

本次會議期待透過一系列由下而上的各層次公民審議思維的論壇討論，凝聚臺灣民眾對文化相關議題的共識，並於全國大會中共同討論出具體可執行的方向與策略，據以納入文化政策白皮書，協力擘劃臺灣未來文化發展的藍圖，作為未來文化施政之重要參據。