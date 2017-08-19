反年改阻撓世大運開幕  FISU呼籲台北嚴加防範

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2017臺北世界大學運動會開幕典禮今(19)晚在臺北田徑場舉行，中途遇到反年改團體於場外阻擋運動員進場，所幸最後障礙排除，國際大學運動總會也呼籲臺北市多加防範類似事件再度發生。

2017臺北世大運今晚開幕，但當活動進行至各國代表團入場分列式時，數名反年改團體成員欲宣傳理念，於管制區外(臺北田徑場二中坡道敦化北路側)使用高音汽笛及丟擲煙霧罐，造成由小巨蛋排隊準備進場之加拿大代表團驚擾，返回小巨蛋內，致後續隊伍進場受到影響。

代表團排序從國家字母開頭為C以後的隊伍都只有舉旗手進場，沒有運動員，但選手各代表團長希望排除後再行出場。

臺北市政府警察局於事發時立即派遣優勢警力圈圍現場陳抗分子，於10分鐘內控制現場，並舉牌命令解散、制止，2017臺北世大運執委會亦同步向代表團說明現場狀況，代表團理解後於20分鐘內恢復入場。

活動於19時39分接續進行，並由中華臺北隊運動員領軍各國運動員重新進入場內，但已導致整體活動拖延近二十分鐘。

國際大學運動總會會長Oleg Matytsin致詞表示，他替這次的開幕式受到場外秩序影響而延誤感到抱歉，但以「美好的事物值得等待」化解意外事件的尷尬。

國際大學運動總會(FISU)也即時發表聲明表示，儘管此次事故已由臺北當局排除，所有運動員也已進入會場內，活動照常進行，但由於運動員的安全是FISU的優先要求，而維持活動秩序是臺北當局的責任，因此呼籲未來幾天賽事能加以嚴防這類事件再度發生。

而東道主台灣總統蔡英文則事後於臉書表示，「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了」，勉勵所有的台灣人民把最好的那一面讓世界看到，替柯文哲、臺北市和台灣加油。

由於本次滋擾事故，臺北市政府警察局為維護現場人員安全，於現場逮捕管束一名顏姓民眾，後續並將檢視蒐證畫面，依法偵辦。

臺北市政府警察局表示，對於本日發生之違法及脫序行為，警方將依法行政、嚴正執法，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法，以維護社會秩序及民眾安全。