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反年改阻撓世大運開幕  FISU呼籲台北嚴加防範

By 生活組 / 綜合報導,台灣英文新聞－編輯
2017/08/19 23:14

2017臺北世界大學運動會開幕典禮遇到反年改團體於場外阻擋運動員進場，國際大學運動總會呼籲臺北市多加防範類似事件再度發生。(照片擷取自華視 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2017臺北世界大學運動會開幕典禮今(19)晚在臺北田徑場舉行，中途遇到反年改團體於場外阻擋運動員進場，所幸最後障礙排除，國際大學運動總會也呼籲臺北市多加防範類似事件再度發生。

2017臺北世大運今晚開幕，但當活動進行至各國代表團入場分列式時，數名反年改團體成員欲宣傳理念，於管制區外(臺北田徑場二中坡道敦化北路側)使用高音汽笛及丟擲煙霧罐，造成由小巨蛋排隊準備進場之加拿大代表團驚擾，返回小巨蛋內，致後續隊伍進場受到影響。

代表團排序從國家字母開頭為C以後的隊伍都只有舉旗手進場，沒有運動員，但選手各代表團長希望排除後再行出場。

臺北市政府警察局於事發時立即派遣優勢警力圈圍現場陳抗分子，於10分鐘內控制現場，並舉牌命令解散、制止，2017臺北世大運執委會亦同步向代表團說明現場狀況，代表團理解後於20分鐘內恢復入場。

活動於19時39分接續進行，並由中華臺北隊運動員領軍各國運動員重新進入場內，但已導致整體活動拖延近二十分鐘。

國際大學運動總會會長Oleg Matytsin致詞表示，他替這次的開幕式受到場外秩序影響而延誤感到抱歉，但以「美好的事物值得等待」化解意外事件的尷尬。

國際大學運動總會(FISU)也即時發表聲明表示，儘管此次事故已由臺北當局排除，所有運動員也已進入會場內，活動照常進行，但由於運動員的安全是FISU的優先要求，而維持活動秩序是臺北當局的責任，因此呼籲未來幾天賽事能加以嚴防這類事件再度發生。

而東道主台灣總統蔡英文則事後於臉書表示，「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了」，勉勵所有的台灣人民把最好的那一面讓世界看到，替柯文哲、臺北市和台灣加油。

由於本次滋擾事故，臺北市政府警察局為維護現場人員安全，於現場逮捕管束一名顏姓民眾，後續並將檢視蒐證畫面，依法偵辦。

臺北市政府警察局表示，對於本日發生之違法及脫序行為，警方將依法行政、嚴正執法，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法，以維護社會秩序及民眾安全。
世大運
國際大學運動總會

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