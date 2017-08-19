王力宏、A-Lin接力舞動  呈現臺北多元混搭

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在運動員宣誓過後，接著則為第二和第三段文化節目，經由科技、運動和音樂，嘶吼臺灣年輕人的力量。

第二段文化節目「匯聚臺北」強調當代臺北的融合、混搭與多元，從表演者翻越穿梭於五顏六色的屋頂景觀，夜市閃爍的美食攤車，透過肢體動能及服裝趣味呈現翻轉中的重新組合。

由敬天祈福的煙舞、祭神也祭民的飲食，到大火快炒與吶喊民主的分貝競速、旗幟飄揚，穿越臺北新與舊的天際線，傳統與現代不斷交錯對話，拼貼創意造就出這座城市的生猛有力。

透過Boxing樂團與歌手A-Lin接力演出，臺灣之光Gogoro衝衝衝，絢麗歡騰的盛大遶境，這就是臺北，從發展、改造到翻轉，構築信仰、民主，同時結合生活，透過煙霧、空拍影像、臺北氣味、以及高彩度畫面充分表達這城市的繽紛艷麗。

穿越臺北新與舊的天際線，傳統與現代不斷交錯對話，拼貼創意造就出這座城市的生猛有力，展現這座城市所追求的多元信念，帶來一場歡騰繽紛的絢麗遶境。

第三段文化節目「世界部落」則呈現數位時代，臺灣與世界不可分的互動連結，透過晶圓、科技等未來光感、雷射與數位的時代演繹，透過科技連結全球。

由國際小提琴大賽常勝軍曾宇謙的優美旋律帶動下，晶圓面板串連出世界知名的「交通號誌小綠人」，矩陣排列中美國知名舞團客座首席舞者簡珮如現身，以卓越舞姿串起點、線、面的全球網絡。

接著由音樂才子王力宏接力演出全新創作，並透過DJ APP，與現場觀眾的互動合奏，將現代人生活中不可或缺的手持裝置轉換為演出樂器，運用音樂傳遞多人共享、無遠弗界的年輕創意，融合科技、群眾的互動概念，突破網路與實體的疆界，達到音樂與情感串流，與舞者們共振共舞，透過活力運動場讓臺灣與世界連結，傳達這場世大運開幕式最重要的訊息「For You For Youth」。