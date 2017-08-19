柯文哲致詞歡迎蒞臨臺北  跆拳道蘇麗文領軍護旗

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2017臺北世界大學運動會今(19)日晚間7時準時開幕，台北市長柯文哲開幕致詞，升起國際大學運動總會會旗，並進行選手與裁判宣誓。

臺北世大運執行委員會主任委員、臺北市長柯文哲首先致詞，歡迎各國選手與貴賓參與這場盛會，他表示，台灣擁有豐富的自然生態與多元族群，人民不畏艱難的前進著，在這融合時尚、傳統、科技與人文的首善之都，台灣人民將會張開雙手迎接各國運動員。

柯文哲期許未來12天在臺北世大運的舞台上，各位年輕朋友能超越自我、努力前進、實現夢想、永不放棄，用運動寫下青春的熱血篇章，留下在臺北最美好的回憶。

國際大學運動總會會長Oleg Matytsin致詞表示，這次世大運在臺北舉辦，除帶給臺北舉辦國際賽事的經驗，更提供給運動員不可多得的機會，探索主辦城市，更從中感受到運動的強大與團結。

並由總統蔡英文宣告，「2017臺北世界大學運動會正式開始」；國際大學運動總會會旗由前奧運跆拳道國手蘇麗文領軍護旗手，陣中包含滑輪溜冰陳立昕、射箭郭振維、排球陳美靜、羽球鄭韶婕、舉重何筱珺、籃球黃品蓁與高球林子麒。

為彰顯青年對世界的貢獻，此次升降旗手有別於以往大型賽會皆由軍方擔任，此次邀請6位在國際工作上不遺餘力的青年擔任，彰顯臺灣青年在世界各地的努力。

由曾任聖文森及格瑞那丁環保志工范震華、臺灣路竹醫療和平會國際事務專員劉恩恩，升起國際大學運動總會會旗，並獻唱國際大學運動總會會歌。

緊接著選手與裁判宣誓儀式，由網球女將張凱貞、排球「黃金左手」吳宗軒擔任運動員代表，宣誓遵守大會規則與運動員精神。