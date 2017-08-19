原住民古謠現島嶼生命力  大紅囍字喧騰祈福

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2017臺北世界大學運動會今(19)日晚間7時，於臺北田徑場正式揭開序幕，在近3小時的節目中，包含正式儀典及別出心裁的文化節目，讓全球141個代表團、進場的7,700名選手，及現場近19,000名觀眾，感受臺灣的熱情與創意，同時透過轉播，讓全世界看見臺灣的活力。

在開幕文化節目內容上，跨領域新生代編創設計團隊以臺灣島嶼的過去、現在及未來為演出主軸，運用翻轉、跨界、重組，透過跨產業、跨領域的創新組合，融合在地文化並連結國際。

田徑場中央出現LED特殊造型的燈具，藍光閃閃組成海洋浮出的鯨魚意象，象徵萬物始於海洋、陸地，也象徵活力島嶼的起始，而舞者在自然大海中舞動象徵鯨魚悠遊，透過澎派音樂與舞蹈，展現山脈意象，台灣活力島嶼誕生。

透過王翔如演唱泰雅族歌謠「織布歌Tminun」、盧皆興演唱「森谷地Verelruwan」，以及杵音文化藝術帶來阿美族馬蘭部落古謠「歡樂飲酒歌Sapiliepah a radiw」、屏東縣立泰武國民小學古謠傳唱隊唱出排灣族古謠「金黃色的喜悅Lulimai」，透過原住民嘹亮美聲詮釋生命禮讚，以原住民強健的生命力舞出島嶼的四季流轉以及對天地的感恩。

視屏呈現也搭配版畫藝術家伊誕．巴瓦瓦隆的紋砌刻畫作品，呼應同心圓的融合，運用一圈圈的圓構築這片土地、大地，以及持續流轉的生命，也象徵台灣的春夏秋冬景象。

其他還搭配鄒族的鞦韆藝術、原住民舞蹈，大紅「囍」字也匯聚了臺灣客家族群、閩南族群以及民俗、戲曲融合，表現華人文化中囍慶辦桌，為賽事祈福的喧騰歡愉。