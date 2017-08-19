4位台灣之光任火炬手 陳金鋒揮棒點燃聖火台

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 2017台北世界大學運動會於今(19)晚隆重登場，歷時3個多小時來到世大運盛會的高峰─點燃聖火，由4名台灣傳奇運動員作為火炬手，接棒點燃2017臺北世大運聖火！來自全球141個代表團、進場的7,700名選手及現場近19,000名觀眾一同見證世大運聖火點燃的這一刻。

根據世界大學運動會的資料顯示，聖火傳遞的起源是來自奧運，象徵和平、光明、團結與友誼等意義；傳達奧運會即將開始，各城邦必須休戰、忘掉仇恨與戰爭，積極準備參加奧運會的競技比賽的訊息，為奧運一重要儀式。

世大運表示，這次的聖火裝置採用臺灣傳統六角編織竹編工藝，在造型葉片上設置六角型的開孔，增加透風性，降低裝置於高空承受的風阻壓力。裝置本體寬幅620公分，高度近700公分，54組組件，僅以2顆馬達控制扇葉起伏幅度及波型運動。工法上，則與臺灣腳踏車產業及自動化加工設備的製造商合作，進行裝置組件及結構體的製作，總體共使用了17,300個零件，耗費一年的時間製成。

世大運進一步表示，2017世大運的聖火台是以四大主題作為創作概念，包含「年輕火力—光芒四射 」、「和諧共生—循環不息」、「物物生生—先天一炁」、「For You For Youth—凝聚運動」。

聖火台以象徵稻穗豐收的基座，搭配藝術家以竹編結合「搖曳生姿」的動態精密機械聖火台，由3名火炬手江宏傑(桌球)、戴資穎(羽球)、譚雅婷(射箭)，分別以繞場方式傳遞聖火，「永遠的第四棒」—棒壇傳奇陳金鋒，以全球首創的揮出全壘打方式、點亮臺北世大運聖火台。

已點燃的聖火台照亮今晚的臺北夜空，並以絢爛煙火作結，開幕典禮圓滿結束，預祝所有選手都能旗開得勝，再造運動巔峰！