世大運7時開幕升旗  中華臺北隊領軍各國選手入場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2017臺北世界大學運動會今(19)日晚間7時，於臺北田徑場正式揭開序幕，以國際視野、臺灣特色與年輕主張三大創意重點為出發，在近3小時的節目中，包含正式儀典及別出心裁的文化節目，讓全球141個代表團、進場的7,700名選手，及現場近19,000名觀眾，感受臺灣的熱情與創意，同時透過轉播，讓全世界看見臺灣的活力。

晚間接近7時，總統蔡英文準時在臺北田徑場現身，共同出席的還有前總統馬英九，臺北田徑場的LED也露出世大運的五顆星logo，開始播放影片倒數世大運開幕；而七點一到，臺北田徑場即施放絢爛煙火歡慶世大運開幕。

首先開始的儀式是中華臺北會旗進場，由台灣首位奪牌的女性運動員紀政，帶領跨越老中青三代獲獎運動員，擔任中華臺北會旗的護旗手，包括棒球先生李居明、撞球天后柳信美、帶領女子拔河金牌教練陳圳龍、2005世大運體操跳馬金牌黃怡學、2009世大運桌球金牌黃怡樺、2015世大運射箭金牌熊梅倩等八位護旗手。

而為彰顯青年對世界的貢獻，此次開閉幕式升降旗手有別於以往大型賽會皆由軍方擔任，此次邀請6位在國際工作上不遺餘力的青年擔任，彰顯臺灣青年在世界各地的努力。

開幕式由國際環保公共衛生志工的蔡坤憲，和國際人道援助志工、以立國際服務創辦人陳聖凱，升起中華臺北會旗；並奏下中華臺北會歌，看到中華臺北會旗在臺北田徑場冉冉升起，讓所有觀眾共同感受台灣參與國際盛會的感動。

緊接著是各國運動員依序入場。一度因為場外反年改群眾的抗議行動，使各代表團都取消進場，僅剩地主中華臺北隊仍按既定計畫，壓軸上陣。

當中華臺北隊壓軸出場時，全場氣氛頓時沸騰到最高點，全場觀眾揮旗鼓掌、熱情歡呼，中華臺北隊選手進場時也帶著剛剛未能進場的各國選手走進會場，再次歡迎全世界選手蒞臨臺北參加2017世界大學運動會。