不一樣的世大運！開幕盛典融合在地與創意

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 臺灣史上最大國際體育盛事「2017臺北世界大學運動會」今(19)日晚間7時正式在臺北田徑場揭開序幕。該盛事將以國際視野、臺灣特色與年輕主張三大創意重點為出發點，將為來自全球141個代表團、進場的7700名選手及現場近19,000名觀眾帶來不一樣的文化節目，讓來自海內外的選手們感受臺灣的熱情與創意，讓全世界看見臺灣的活力。

世大運表示，開幕典禮序曲以歡慶世大運揭開序幕，充滿活力與多元文化的臺北將熱情地向世界展開雙手，並歡迎遠道而來的各國青年運動員。接著由「活力島嶼」揭開動人篇章，「島嶼生成」從臺灣原生樣態，搭配四季流轉，孕育多元的生態與文化，透過王翔如、桑布伊等原住民嘹亮美聲，詮釋「生命禮讚」，而該章節將特別強調「變」的特質，視屏也將呈現並搭配版畫藝術家伊誕．巴瓦瓦隆的紋砌刻畫作品，呼應同心圓的融合，運用一圈圈的圓構築這片土地、大地，以及持續流轉的生命，舞者身著充滿想像力的創新編織圖騰，伴隨著燈光幻化，開啟壯麗史詩。「繽紛島嶼」匯聚臺灣客家族群、閩南族群以及民俗、戲曲融合，表現華人文化中囍慶辦桌，為賽事祈福。

世大運說，開幕文化節目則會緊扣世大運主題For You．For Youth的精神，由跨領域新生代編創設計團隊呈現，以臺灣島嶼的過去、現在及未來為演出主軸，運用翻轉、跨界、重組，透過跨產業、跨領域的創新組合，融合在地文化並連結國際。臺灣原生多元文化的「活力島嶼」，聚焦飆颯感十足的「匯聚臺北」，再轉換邁入數位時代，展現臺灣與世界不可分的互動連結。

世大運進一步的說，「世界部落」第三段文化節目，將由來自18所藝術表演專業學校系所，42個專業表演團隊，超過2,500名的各界表演者共同參與，整體演出及工作人員更高達3,800位。首次運用1,200平方公尺LED地屏螢幕作為演出舞台，搭配離地22公尺，可吊重12噸的空中懸吊系統，透過聲音、高空演出、舞蹈及多媒體的巧妙呼應搭配，呈現三度空間的立體展演。

對於擔任中華臺北會旗的護旗手，世大運說，護旗手將由首位奪牌的女性運動員紀政，帶領跨越老中青三代獲獎運動員入場，並由在世界各地造福人群的國際志工擔任升旗手，在臺北世大運組織委員會主任委員臺北市長柯文哲，及國際大學運動總會會長Oleg Matytsin致詞後，由總統蔡英文宣告，2017臺北世界大學運動會正式開始，曾於國際大型賽事奪得卓越成績的蘇麗文、陳立昕等人則擔任國際大學運動總會的護旗手。

世大運表示，臺北世大運開幕的另一高潮是點燃聖火。聖火台以象徵稻穗豐收的基座，搭配藝術家以竹編結合「搖曳生姿」的動態精密機械聖火台，由3名火炬手江宏傑(桌球)、戴資穎(羽球)、譚雅婷(射箭)，分別以繞場方式傳遞聖火，「永遠的第四棒」—棒壇傳奇陳金鋒，以全球首創的揮出全壘打方式、點亮臺北世大運聖火台！