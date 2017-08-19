台北市政府3D光雕秀  投影遊戲抽義大利機票

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）世大運今(19)天開幕，雖然開幕事門票早已售完，但為了讓沒買到票的民眾也能欣賞到精采世大運，台北市政府特別在市民廣場架設大螢幕實況轉播，賽間也會有3D光雕秀，讓所有民眾一飽眼福。

台北市政府將在市民廣場架設大型螢幕，實況轉播開幕典禮。比賽期間，從8月20日至30日每晚6時30分至10時、每隔30分鐘將在市府前廣場上演3D光雕秀，投射絢麗光雕。

觀傳局長簡余晏說，光雕秀特別邀請新加坡投影團隊Hexogon Solution以世大運競賽運動為主題，結合台北城市意象打造國際級光雕秀。

用電流形象勾勒出人型線條，巧妙設計成世大運宣傳大使江宏傑、許淑淨的圖像，利用造型變化，將整個市府外牆變成大型運動場，配合動感震撼的音效，點亮夜空。結尾則與世大運炫麗燦爛的開幕式煙火相呼應，讓市民感受台北的新風貌。

光雕秀每次演出五分鐘，另每隔五分鐘還有市府外牆投影遊戲，現場民眾可掃描牆上QR Code參加舉重、跆拳道、足球遊戲等三項遊戲競賽，各項成績最高分得主，將獲得萬元義大利來回機票一張，成續將於30日公布。

除了燈光秀，外牆更會同步轉播開幕跟閉幕還有各項賽事，讓沒買到票的民眾，就算在比賽會場外，也能有像是到了比賽現場的臨場感。