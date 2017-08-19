世大運期間違禁品清單  可攜符合規格之國旗

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2017台北世界大學運動會將於今(19)晚7時的開幕典禮開始，從8月19日至30日為期11天的賽事期間，為維護賽事安全，安檢比照超高規格，世大運官網公布違禁品清單並列出安檢流程，希望所有民眾共同配合。

為維護賽事安全，世大運開閉幕式及各項賽事期間，進入各場館之觀眾及媒體人員需通過電子偵檢門，隨身物品需通過X光機檢查。

通過入口安檢門時，民眾請將隨身行李置於Ｘ光機輸送帶上，並自行將身上金屬物品含手機、鑰匙、硬幣等取出置於置物盒，再通過電子偵檢門。

並有相關違禁品禁止攜入館內，若遭查獲將棄置於違禁品棄置箱，若不配合將不得入場；查獲其他違法案件，則依我國相關法令辦理。

違禁物品清單包含各項危險性物品，詳列如下：

1. 槍(含模擬槍及玩具槍)、砲、彈藥、刀械及爆裂物。

2. 劇毒物、腐蝕性及放射性等化學危險物品。

3. 各類毒品、有害生物製劑、傳染病原體等危險物質。

4. 燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃、易爆之危險物品。

5. 不明用途之粉末或液態物。

6. 玻璃瓶等易碎物及箭、飛鏢、剪刀等尖銳物。

7. 各種材質之棍棒、鋤頭、鑿子、長柄狀物(含長柄雨傘)等易造成人身傷害之物品。

8. 非本賽會競賽項目之弓、球類、球拍、球棒、球桿、飛盤等類似物品。

9. 超過50*50*50公分之提包及腳架(含自拍棒)。

10.各式軟硬包裝飲料或飲用水，攜入場館時須接受安檢及攜帶人當場試用後，方可攜入。其中，酒精類飲料一律不得攜入；開閉幕典禮一律禁止攜入。

11.非大會贊助商及合作廠商，不得攜帶以營利為目的之物品。

12.帶有政治、種族歧視、宗教等用於宣傳之物品。

13.攜入旗幟長不得超過2公尺、寬不得超過1公尺，且不得攜入比賽場地，或有意圖影響比賽進行之行為。

14.哨子、氣笛(含氣瓶加油喇叭)、雷射筆等影響賽事進行或妨害他人觀賽之物品。

15.擴音設備、無線遙控玩具、無線電設備等干擾比賽電子訊號物品。

16.任何專業攝錄影機。

17.除嬰兒車和輪椅、拐杖等無障礙設備外，電動機車、腳踏車、滑板、直排輪等代步工具不得攜入。

18.所有動物，但服務性動物、工作犬除外，如導盲犬、緝毒犬、偵爆犬等。

19.任何由組委會認定可能干擾賽事進行，有可能危害場館之物品。

20.其他違反主辦國法令之物品，組委會得隨時公告修正之。

21.上述如係醫療人員、媒體人員、技術維修人員等所需攜帶之必備維修工具與物品，或已獲准於比賽使用之物品，需接受安檢後方准予攜入。

至於許多民眾在賽事期間想替中華隊加油，是否能攜帶國旗入場的問題，根據先前世大運執委會發言人楊景棠的說明，台灣國旗可進入賽場替中華隊加油，但旗幟仍須符合長2公尺、寬1公尺之規定，且不得攜入比賽場地，或有意圖影響比賽進行之行為。

另外，根據體育署所述的奧會模式，觀眾席上觀眾可以持國旗，只要不干擾比賽進行，主辦單位無權干涉。