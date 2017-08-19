FISU送好采頭 熊讚與大家同聲宣示圓滿成功歡慶周歲

(台灣英文新 / 生活組 報導) 2017臺北世界大學運動會於18日在各地展開，今(19)日大家將迎來盛大的開幕；從2011年11月29日申辦成功，超過2,090個日子及9萬多名工作人員投入，創造了許多的精彩值得紀念的數字。這是臺灣有史以來最高規格的綜合性國際賽會，除了在數字表現亮眼外，更是大會要在各項與選手有關的服務上結合臺灣具競爭力特色，並發展出讓選手驚喜的體驗。

世大運說，這次大會有141個代表團、參賽選手人數超過7,000人，加上隊職員整體參賽人數近12,000人。也是歷年舉辦世大運國家人數前三高者。這次有來自全球255家媒體1,069位記者參與採訪工作，還有全民參與超過18,000名的志工參與服務工作。

世大運接著說，為落實在地經濟，大會許多商品採購及消費都以MIT為優先；而以全球第一次正體中文呈現的獎牌也讓大家看到漢字之美。談到以臺灣為主的核心價值，當然也不能忽略臺灣的美食文化了。選手村以在地食材製作的各國美食廣受好評，其中鹹酥雞、滷肉飯、珍珠奶茶更成功征服喜歡嚐鮮年輕選手的心，成為每天在選手村點嚐率最高的美食。

世大運表示，選手村的營運模式及量體也是臺灣百年難得一見，世大運選手餐廳每天尖峰時段提供35,000-40,000份餐點，每日營運時間從上午5時到次日凌晨1時，長達20個小時的餐點供應。

臺灣所展現的專業及多元文化給予國際大學運動總會（FISU）會長Oleg Matytsin、秘書長Eric Saintrond 留下了深刻的印象。今天特別入境隨俗將象徵圓滿吉祥的好彩頭送給副市長陳景峻。現場更有工作人員為一年來辛苦為世大運宣傳的熊讚歡慶1歲生日，熊讚1歲很YOUNG但志氣高，邀請所有工作人員秀出一定要圓滿、一定要成功的氣勢，為2017臺北世界大學運動會帶來第二波的好運加持。