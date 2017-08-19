廉航興起 日本7月觀光人數創新高

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 綜合外電報導）日本觀光局公布，今(2017)年 7月赴日外國人觀光客，達到268.15萬人次，創下單月最高紀錄；其中台灣旅客為第3多，共達44.66萬人次。

日本觀光局報告指出，觀光人數之所以能夠達到同年最高，全要感謝暑假的到來，以及近年來興起的廉價航空，密集的關西及北海道航線，和去年度相比，抵日遊客人數成長了16.8%，未來的成長更是指日可待。

七月訪日外籍遊客，以中國遊客最多(78.08萬人次)，再來是南韓的64.4萬人次，之後為台灣、香港（23.46萬人次），今年一月至七月訪日外籍遊客達到1643.88萬人次，同比增加17.3%，可望突破去年的2403.9萬人次。

《日本時報》上月報導，今年上半年的遊客人數和消費額創歷史新高，約90億美元，比上年增長8.6％。

日本一直在為2020年奧運的各項基礎設施和住宿積極準備，為了東京奧運，政府表示到2020年，海外遊客的支出將達到8萬億日元（800億美元）。

除此之外，日本經濟部也計畫針對知名景點試行一個系統，讓旅客能夠以指紋辨識的方式，於旅遊景點進行各種付款。有興趣的旅客可以事先向日本政府登記該系統的使用服務，並提供指紋以及信用卡號等，就能在觀光景點以指紋辨識消費。

