世大運晚間開幕 下午3時啟動交管

2017世大運今晚在台北田徑場開幕，台北市交通局指出，小巨蛋及田徑場周邊道路（北寧路、敦化北路、敦化南路、南京東路、八德路）下午3時至晚上12時將封閉暨管制，禁止車輛進出，籲請用路人注意相關訊息。

世界大學運動會晚上6時在台北田徑場開幕，交通局綜合規劃科指出，因應活動，北寧路、敦化北路（南京東路至八德路段）、敦化南路（八德路至市民大道段）快車道，以上道路將封閉，時間為下午3時至晚上12時止。

另外，南京東路（復興北路至光復北路）、八德路（復興北路至光復北路）、長安東路（復興北路以東）、敦化南北路（民生東路至市民大道段）將管制，禁止一般車輛從復興北路口、光復北路口、民生東路口、市民大道口進入，公車除外。

公車部分，將不停靠「台視」、「敦化八德路口」、「市立體育場」等3站；停車場部分，小巨蛋、田徑場、松山運動中心、台北體育館、北寧路等5處停車場禁止進出；YouBike部分，社教館站、台北田徑場站，中午12起至晚上12時暫停營運。