世大運防駭客 這些手法要小心

世大運今(19)天開幕，資安業者提醒，包括公共網路、利用假賽事資訊構成的垃圾郵件、網路釣魚詐騙都是駭客可能下手的標的，還要小心會場內有扒手偷竊財物。

趨勢科技在官方部落格發文表示，在過去的全球性運動競賽中，多次吸引駭客從各種渠道進行全球性的網路攻擊，除了特定的詐騙手法，駭客也會在外國遊客對於語言及文化不熟悉的狀況下，製造陷阱大撈一筆。以下整理4種可能發生的情況。

第一，危險的免費Wi-Fi。在激烈的戰況中，觀眾常常會想直播分享給朋友現場緊張的氣氛，或是上傳熱淚盈眶的自拍合照在社群媒體上，此時假熱點就容易吸引網路使用者連結，個人資訊馬上洩漏，使犯罪者得手。

第二，利用假賽事資訊構成的垃圾信件、網站、應用程式。在攸關輸贏的幾秒鐘內，誰都可能理智斷線，失手點擊資訊來源不明的郵件及網站，而從標題及標誌也都難以辨識真偽，讓使用者在取得假資訊同時，易掉入陷阱。

第三，網路釣魚詐騙或惡意勒索軟體。對於犯罪者來說，在民眾貪小便宜的心態背後，更是龐大的商機，一不小心就使受害者的私人財務資訊暴露在外，更可能遭勒索大筆金錢，其中更有運動賭博的案例，算準受害者不敢為自己的不法行為申冤，因此只能摸摸鼻子算自己倒楣。

第四，扒手偷竊搶劫財物。在人多擁擠的會場內，若你的手機錢包剛好口袋或是包包易取得處，正是扒手看準下手的目標，就算及時發現遭竊，在茫茫人海中也難再尋回自己的東西。