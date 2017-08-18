小小的東非吉布地 建立全球最關鍵的軍事基地

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）八月初，中國成為在東非吉布地(Djibouti)建造軍事基地的最新國家，中國官方澄清這些設施並無軍事擴張的意圖，將只做為和平用途與人道任務的支援中心。

美媒Quartz報導，對其他國家來說，中國此舉意味著在非洲勢力的擴張，以保障中國於非洲大陸的延伸利益。但同時也代表吉布地對世界軍事強權的吸引力越來越大。

儘管吉布地是非洲大陸第三小國，但這個貧瘠、狹小的國家位處紅海南方出口，成為數世紀以來歐、亞、美洲艦隊的基地與中繼站。

吉布地的前殖民母國法國至今仍在該地擁有大批海外力量，在九一一恐怖攻擊之後，美國也在吉布地建立軍事基地萊蒙尼爾營(Camp Lemonnier)，以對抗葉門和非洲之角的恐怖組織勢力。

除西方國家，日本也將其唯一海外軍事據點設在吉布地首都，目前也正計畫擴張以抗衡中國崛起的勢力。義大利軍隊也在當地擁有自己的基地，而來自德國和西班牙的軍隊則由法國主接待。

分析認為，吉布地的地緣戰略位置，以及處在該區局勢緊張卻能保有穩定性，都讓吉布地成為世界強權的重要據點。而吉布地位處索馬利亞、厄利垂亞和葉門中間，占據了十分重要的國際航運通道曼德海峽。

長期以來，各國政府都會將軍隊送到吉布地執行監視、反恐、或嚇阻海盜威脅國際航道的任務；最近，遜尼派阿拉伯國家如沙烏地阿拉伯或阿拉伯聯合國大公國因擔憂什葉派的伊朗擴展勢力，開始考慮將吉布地做為基地，從中介入葉門內戰與處理緊張的胡塞反抗軍情勢。

吉布地掌控90%衣索比亞內陸海事貿易，替衣索比亞帶來急速的經濟成長，衣索比亞也開始利用吉布地港口對外發展貿易。

因為本身缺乏自然資源和人力資本，智庫分析家Matthew Bryden表示，「吉布地政府致力於將地緣戰略優勢轉換成商業與政治優勢。」

Bryden說，吉布地總統Ismael Omar Guelleh始終努力對外開放國家，租借部分領土與港口作為外國軍事用地；2001年開始，美國領導的反恐戰爭開始在非洲與中東一帶展開，Guelleh便開始與外國政府聯繫，願意貢獻自己的力量。

外國政府的基地租金對失業率高又貧瘠的吉布地來說是一甘泉，有助於該國經濟成長，如美國一年花6,300萬美元的租金、中國花費2,000萬美元，同時又花數百萬元投資於鐵路、港口、工業園區和銀行等。

對Guelleh來說，前景似乎樂觀，Bryden補充道，「除了可以發展國家的港口和基礎設施外，總統也吸引許多外國基地進駐，帶來收入與政治勢力上的保護。」

但也有分析認為，吉布地正走在中立與機會主義面前，例如為了吸引阿拉伯國家投資，日前吉布地中斷了與卡達的外交關係，卡達因此移除了位於吉布地和厄利垂亞邊界的維和部隊，掀起了新一波的衝突。而中方勢力的進駐可能與該地西方強權起爭執，也考驗著吉布地處理中西方關係的外交智慧。