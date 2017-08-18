醫學生常酗酒？ 英研究：並非如此

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）醫學系長久以來都是亞洲學生的第一志願，不過進入這個科系的困難程度可想而知，如果要一面保持傲人成績、又能有令人稱羨的社交活動，那就更難了。

因此英國的刻板印象總是喜歡開玩笑的說，又會念書又會玩的醫學院學生都在通宵狂歡後，灌完一瓶酒後才去上課，不過刊登在《英國醫學期刊》(British Medical Journal)的最新研究顯示，這樣的印象似乎不過是個迷思。

根據統計，每10個醫生中，只有一個超過政府的每週建議飲用量，超過四分之一的醫生則說，他們近乎於滴酒不沾，不過對於那些嚴以律己的醫學院學生而言，他們似乎有點後悔，812名受訪者裡面，一部份的人坦承，如果能回到剛進念醫學院的時候，他們或許會稍稍「放縱」一點。

《英國醫學期刊》學生會議代表Twishaa Seth表示，看到研究結果她覺得十分欣慰，因為這代表著醫學院學生有好好照顧自己，希望這樣的結果，會讓學生在未來將健康和福祉視為優先事項。

在去(2016)年以前，英國政府訂定的每週建議飲酒標準，是女性14個單位，男性24個單位，不過去年政府大幅下修男性在不影響健康下的飲酒量，降到與女性相等，這相當於一週只能飲用6杯紅酒，而參與研究的醫學生中，約58%一週只喝不到10個單位。

約有一成的醫學生還在使用舊的標準，一週喝超過14個單位，另外大約有3.4％的學生喝剛好13到14個單位的酒類。

研究同時也針對非法藥物做了調查，接近8成(612人)的受訪者表示，他們在就讀醫學院期間並無接觸不法藥物，不過反過來說，就有20%的學生有使用，這其實並非醫學院學生的專利，因為英國16到24歲的年輕人當中，2015年到2016年間也有大約18%的人接觸過不法藥物，比例相當。