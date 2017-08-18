【猛鬼抓交替】中西合併揭泰國「抓交替傳說」！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）農曆七月將至，鬼片連番上陣，《安娜貝爾：造孽》上映後，國片《紅衣小女孩2》也將接力上檔，農曆七月適逢暑假，大家都知道出國有些事情要盡量避免，禁忌一堆以免觸怒好兄弟！新片【猛鬼抓交替】正是取材自真實旅遊驚魂，揭露泰國恐怖神秘的「抓交替傳說」！

一對美國情侶吉姆（詹姆士蘭德利赫柏特飾演）與朱莉（絲考泰勒康普頓）來到泰國旅行，原本一場該有的浪漫假期，卻慘遭其他觀光客陷害，觀光客利用他們對泰國文化的好奇心，把他們帶去參觀一個廢棄墓地。

無意間，觀光客拿走了朱莉的衣物，並將它綁在陰森的神龕上，讓神龕中的淒厲女鬼絕地現身展開追殺，原本興奮的假期變了調，鬼魅更一路追隨到飯店，讓旅舍瞬間血腥斑斑，驚恐虐殺無極限！吉姆必須找到破解詛咒的方法，因為三天之後，朱莉的靈魂將會被惡靈永遠帶走…。究竟觀光客的目的是什麼？神龕中又暗藏什麼黑暗歷史？而朱莉是否能夠逃脫死劫？

【猛鬼抓交替】由新銳導演瑞奇拉格斯戴爾（Rich Ragsdale）執導，故事源於他朋友在泰國旅遊時發生的真實經歷。

來路不明的神龕，千萬不要碰

基本上，泰國每一戶、每一個公司門外都有一個小神龕，供奉得當，這些靈魂就會守護這片土地，也會帶來財富；但如果祂們沒有獲得滿足，這些靈魂就會暴躁起來，有時會將怒火發洩到活人身上！導演表示：「有關神龕的故事和迷信特別多，也特別讓人感到不安，西方電影比較缺乏這類元素，再搭配一些具有異域風情的當地民眾，還有曼谷給人致命的吸引力，我們就知道這足夠讓我們拍出一部好電影！」

女主角「朱莉」由絲考泰勒康普頓（Scout Taylor-Compton）領銜主演。觀眾可以在許多恐怖片中看見她的身影，她不僅曾跟恐怖大師清水崇合作過【7500鬼航班】（7500），還主演過【惡靈07：月光光心慌慌】（Halloween）與【血染萬聖節】（Halloween II）等片。擁有豐富鬼片演出經驗的她，演出這部帶有濃厚泰國色彩的恐怖片，勢必會將本片的驚悚程度提升到新高點！

為了讓全片更具真實感，製作團隊更深入泰國當地的叢林深處，在上百個荒廢的神龕墓地中取景，這也讓導演害怕到甚至採取「少就是好」的策略，導演對此回憶：「因為我們真的太害怕了，而且身處他鄉墓地深處，叫天天不應，叫地地不靈，實在讓人覺得很脆弱又無助。」由此可見本片的氣氛是多麼恐怖與真實！雖然【猛鬼抓交替】的故事發生在泰國，卻不會落入東方鬼片的俗套，也不會跟西方超自然驚悚片雷同，反而是用西方鬼片的敘事手法去講述故事，並融合東方恐怖鬼片元素，這樣少見的「東西合併恐怖電影」，勢必將讓觀眾們引頸期盼！

圖片由采昌國際多媒體提供