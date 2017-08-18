南韓狂掃英國啤酒 竟能拯救英國經濟？

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）韓國人愛喝酒，根據世界衛生組織(WHO)的統計，南韓人年消耗的酒精量在全世界排行13名，烈酒消耗量則高居第一，如今，這樣的飲酒習慣竟然撐起了另一個國家的經濟。

韓國人最近似乎開始喜歡買英國啤酒，而增加的需求竟然讓英國食品、飲料外銷額在今(2017)年上半年，達到了100億英鎊的驚人數字，這是英國史上表現最好的半年。

長久以來，英國食物、飲料的前三大消費國都是愛爾蘭、法國和美國，不過亞洲國家的消費成長最為驚人。根據英國非營利組織FDF(Food and Drink Federation)的統計，英國食品在亞洲的銷售利潤每年大約成長77%，啤酒的銷售額更是暴增420%，一年替英國賺進快6,000萬英鎊。

事實上，英國酒類商品的明星都是威士忌，不過韓國人明顯較偏愛啤酒，尤其歐洲也在瘋Brewdog等獨立啤酒品牌的情況下，韓國人也想搭上這股風潮，一嚐經典的英國啤酒。

然而，即使英國啤酒在韓國蔚為風行，對於英國來說仍然只是個小市場，上半年英國出口到韓國的商品價值約僅1.56億英鎊，不及英國最大的進口國愛爾蘭的一半，愛爾蘭由於進口額提昇12.4％，加上英鎊貶值，英國每年出口到愛爾蘭的商品總值已達到18億英鎊的驚人數字。

不過即便英國的食品似乎大受歡迎，這仍無法阻止英國食物飲料的貿易逆差成長16%，由於進口原料的價格大增加上英鎊貶值，韓國人掃蕩英國啤酒仍然挽救不了英國食品的出口額，導致上半年英國的食品逆差高達124億英鎊。