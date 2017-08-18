「珍奶晉升主流」 《紐時》報導過度偏頗遭批評

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）日前《紐約時報》一篇關於珍珠奶茶的報導受到大量民眾批評，文中將這個30年前發明自台灣、紅遍亞洲甚至美國沿岸的珍珠奶茶形容為闖入美國主流飲食的異國潮流，原文標題為，「茶裡的小圓球？它們本來就該在那。」

美媒Quartz報導，《洛杉磯時報》作家Frank Shyong認為原文傳達出的內容和意思侵犯到他人，內文使用「美國主流」字眼代表著白人文化，而那些非白人的飲食和習慣就被認為是「奇特的異國風情」。

原文內容寫道，「這特殊的混合物在台灣掀起一股熱潮，並接著在整個遠東地區風靡」，「有些人認為珍珠很適合摻進整杯茶，『但我就是不懂這想法』。」

批評者認為，《紐時》竟然使用過時的字眼「遠東」(the Far East)來形容亞洲，使用「一滴、一團」(blobs)的字形容一顆顆用木薯澱粉做的粉圓，還稱這些飲料「很奇怪」(strange, exotic)、「消費者難以理解」。

指責聲浪排山倒海而來，《紐時》緊急修正內文受批評處，包括將標題改成「曾是小眾市場最愛的珍珠奶茶 搖身成為美國主流」，到「受歡迎程度提升 珍珠奶茶供應商大增」。

當回應這些缺失時，商業編輯Ellen Pollock坦承，「讀者的指教有其意義，也希望可以從不同面向解讀標題和文章，因為珍珠奶茶在美國市場的發展涵蓋著很多故事，但不可否認的是，這種飲料在美國已佔有一段期間。」

Pollock表示，讀者的批評聲浪分成兩種。一種是認為《紐時》竟然現在才意識到珍珠奶茶的存在，「但我們早在2002年就有發表過相關文章」；另一種是讀者認為我們形容珍珠奶茶的字眼不恰當，這我們予以承認。

Pollock引述其中一位讀者的留言，「本篇文章使用字彙如異國的、遠東、一滴一團等來形容這個已經廣為亞洲和亞裔美國人熟知的飲品，無意間離間了特定讀者群」，「文章用『其他』的字眼而非『獨特』，用狹隘的角度定義『熟悉感』，對我而言，這引起我不愉快的感受，如同小時候處在一個不多元的社區、帶著奇怪的午餐到學校。」

《紐時》表示，對於原文使用的字眼所造成既定印象感到抱歉，也已在文章做修正，同時感謝讀者分享自己的觀點。

其實《紐時》和許多其他報社媒體一樣，都有報導非西方或非美國飲食文化的傳統，但有時候會出現過度「驚訝」的用語。例如19世紀出現在日本的拉麵，在2004年被《紐時》這樣報導，「塑膠包起來的乾麵條和粉末」；1999年《紐時》報導韓國料理時寫道，「韓國料理的精髓─泡菜，對紐約客來說可能與沙拉吧很像。」

其實報導異國美食並不是壞事，但當作者、特別是白人作者以自我為中心，認為他們「發現」了一樣食物，但其實已長久存在，或認為這些食物很「奇怪」，就會產生問題。若要避免這些狀況，培養一個多元化的新聞工作環境就會是長遠之道。