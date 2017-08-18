巴塞隆納汽車恐攻 嫌犯依舊在逃

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）昨(17)日下午，巴塞隆納有輛廂型車直直衝進行人當中，造成13人死亡，超過100人受傷，這是自從2004年馬德里地鐵爆炸案以來，西班牙碰到死傷最慘重的恐怖攻擊。

當地時間17日下午5點，巴塞隆納的居民正悠閒漫步在市中心的蘭布拉大道(Las Ramblas)上，這條全長約1.2公里的林蔭大道是該市最受歡迎的景點之一，主要是行人徒步區，鮮少車輛進入，一旁的街頭藝人、咖啡廳還有各項文藝設施更是這裡重要的特色。

忽然一輛廂型車直衝進行人當中，攻擊發生後，行人四下逃竄，有些進入鄰近的商店中避難。目擊者Ali Shirzainia告訴 《CNN》，事發當時他正在騎腳踏車，他看到廂型車從他身旁呼嘯而過，行人則四處逃散，另一名目擊證人則說，他認為廂型車至少以時速80的高速進入徒步區，造成不少的死傷。

西班牙總理拉荷義(Mariano Rajoy)在接受訪問時直言，這是一場「聖戰式的自殺攻擊」，不過由於廂型車司機在一片混亂中成功逃離，警方沒有辦法進行訊問，儘管已經逮捕了兩名嫌疑犯，攻擊者的身份和目的現在仍不得而知。

恐怖組織伊斯蘭國(IS)官方媒體《阿馬克新聞台》(Amaq)在攻擊後發表聲明，拐彎抹角的宣稱執行攻擊的是「伊斯蘭國的聖戰士」，不過並沒有直接承認是由他們所策劃，同時也沒有透露任何攻擊者的姓名與照片。

幾個小時後，巴塞隆納西南方的海灣都市坎夫里爾斯(Cambrils)也發生了一起攻擊事件，被警方視為恐怖攻擊處理，五名穿著自爆背心的恐怖份子同樣使用汽車作為恐攻工具，在警方擊斃5人之前，他們駕車輾過數人，包含一名警察在內的7人受傷，其中兩人的傷勢嚴重，可能有生命危險。

現在仍不確定兩起恐攻是否彼此之間有所關聯。