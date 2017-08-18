簡又新專欄─愛護環境四大活動熱烈響應中

台灣永續能源研究基金會在近期舉辦了四項大活動，邀請民眾共同響應與對抗氣候變遷與關心相關議題的努力。

氣候變遷國中小繪畫創作比賽

氣候變遷繪畫比賽其實是配合聯合國的教育推廣，以小學和中學生對環境意識的開啟，有助於新興世代更了解地球環境。

2017年聯合國宣布為「國際永續旅遊發展年」，本活動響應聯合國主題，推廣出外旅行時也能多保護環境，多保留一點淨土給當地居民和下一代，也是對人和土地的尊重，這也是聯合國推廣永續旅行的目的，因為旅行的同時不只讓自己開心，也減少人為破壞、留給下一代更乾淨的資源。

這次繪畫創作比賽共有2,450名學生報名參加，共來自562所學校、21個縣市，比賽分為初審、複審和決審三階段，邀請臺灣師範大學生態畫家楊恩生教授、國家文化藝術基金會董事長林曼麗教授、臺灣藝術大學許文融教授、臺灣科技大學顧洋講座教授和臺北大學李育明特聘教授擔任評審，在繪畫藝術領域和生態環境領域選出最優秀的作品。

整體而言，今年作品較往年品質為好，在構圖、色彩使用、主題呈現上都很不錯，屆時得獎作品會在桃園機場管制區昇恆昌商店街展覽，緊接著在台北101畫廊展出，讓國際社會能看到台灣學生對氣候變遷的了解與關心。

探索台灣120小時

「探索台灣120小時」活動共計有44隊報名參加，分別來自41國、18所大專院校的學生參與，透過四個不同國籍的學生組隊參賽，不僅讓他們深入暸解台灣本地，更能促進外國與本地學生的互動交流。

以往雖然有許多國際學生來台就讀，但國際學生多半成群結隊，缺乏跟台灣當地學生深入交流，甚為可惜；如果能在大學時代讓同學們有機會多接觸、合作完成任務、迸出火花，可激發對未來的想像與看法。

而國際留學生在回國後也能對兩國交流有所幫助；例如東南亞僑生在其母國成功發展，自然而然也成為台灣與東南亞聯繫的重要管道。當然，這項活動也要求學生針對台灣本地企業與著名景點進行參訪，並藉由社群網路將活動資訊及心得傳遞出去，讓世界認識台灣。

青年永續領袖營

世界變動快速，聯合國推動的2030永續發展目標(SDGs)為現今全球共通語言，將做為未來 15 年內，世界各國跨國合作及國內政策制定方針的重要參考原則。而「青年永續領袖營」就是建立在培育未來台灣青年學子對此目標之認知、並成為未來世代帶領大眾前進的永續領袖之目標而舉辦。

今年暑假規劃的四天三夜的青年永續領袖營，邀請名師授課指導，國內各校學生積極參與，期讓學生在營隊中自發切磋、拓展國際教育，並藉此機會集結各校學生一同探索世界；營隊最後也將頒發中鼎青年永續獎學金，遴選11月到德國參加本屆聯合國氣候變化綱要公約大會之青年，鼓勵年輕人向外走，認識國外的進步成果，進一步將其所學所得帶回台灣。

台灣企業永續獎

「台灣企業永續獎」的參獎對象是法人，包括企業、學校、政府機關及組織機構等單位，今(2017)年是第10屆舉辦，歷屆173家報名參獎企業之營業額總額與2015年台灣GDP比值約88%，其目的是希望透過正向的力量鼓勵台灣企業邁向永續發展。

由於現今社會缺乏永續正面能量，希望藉由競賽提供企業永續經營方向指引，創造新的企業典範，同時藉此機會引進國際最先進的永續資訊與標準，讓各公司都能加以學習，未來不斷精進以提升台灣整體永續發展。

現今國際外商公司在當各國投資時，也會要求當地企業維持永續水準，台灣企業永續獎期望與台灣具企業社會責任認知的公司能一起邁向永續，期以全球標準嚴格檢視本地企業，冀望使其獲得同樣的成效，並在全球取得成功。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。