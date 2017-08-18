〈時評〉「福衛五號」自製，是科技語言 還是 政冶語言？

【太空中心歷史回顧】台灣第一顆人造衛星「中華衛星一號」於1999年發射，2004年除役。第二顆是「中華衛星二號」( 2004年發射後改名為「福爾摩沙二號」)。2011年「福爾摩沙二號」的第三號反應輪已失效，拖延至2016年才除役。而2006年發射的「福衛三號」星群的6顆小衛星迄今也快全數除役。實際狀況是：台灣目前幾乎沒有堪用的衛星，因此，“福爾摩沙衛星五號終於要發射了！”對太空中心的員工確有激勵的意義，也舒解了多年來的鬱悶！

【現況】然而，「自製」一顆比13年前(「福爾摩沙二號」)落後的遙測衛星，這樣的研發判斷顯然有討論的必要( 參考下列圖示)：目前太空中心選擇的是路徑C (自製)，然而技術較先進的國家己領先15年以上(路徑A)，以臺灣投入太空科技的有限資源，在後面辛苦追趕顯然毫無意義。有鑑於此，本人在2006年己規劃路徑B，其中最重要的就是“滿天星”：利用臺灣較強的影像處理技術及通訊終端技術，建構一個低軌道的小衛星群，也就是現今所謂的Cubesat constellation/Swarm(立方衛星群集)。可惜10年己過，我們己經喪失了一次破壞性創新( Disruptive Innovation) 的機會：小衛星群集己進入商業階段。其實，衛星的演變並不難預測：電腦由大型電腦演變成迷你電腦，再到個人電腦；衛星何嘗不是如此？那麼，臺灣是否有第二次機會掌握到下一波的太空商業及國防應用？

【自製未必創新 創新也未必需要自製】

在討論是否有第二次機會之前，先檢討「自製」的意義。福衛五號的自製就是模仿「福衛二號」，所謂自製的主要部份就是大鏡片。自製有沒有價值？當然有。

但是有沒有創新就不一定了。反之，創新是否一定要自製？看看蘋果電腦的iphone：關鍵技術大多與硬體可切割，手機由臺灣大量「自製」，蘋果賺走80%毛利，臺灣廠商只賺到3%毛利。因此，自製的目標一定要有實現某項重要創新才有價值，否則就像臺灣教育下的好學生，解出老師出的難題就沾沾自喜。換句話說，能夠提出好問題才是創新的重點，缺乏創新目標的自製價值不高。資訊產業早己深刻體會這個道理，衛星產業也快速跟上，看看Elon Musk和近3年美國創投公司在太空產業的投資暴增就知道了。

【科技不等同於科學】

臺灣的文化從未弄清楚科技和科學的分際，這點和「自製」的價值有極大相關：

如果我沒有走過先進國家的路徑，我如何能創新超越？大錯！舉例說明：今天的電機系學生有必要實作真空管電路才能設計積體電路嗎？當然不必！科技是跳躍前進的。反之，如果我完全不懂微積分，可以學通微分方程嗎？當然不可能，因為數學和其它科學(物理，化學) 一樣，不可能跳躍前進。 所以，「福衛五號」的「自製」僅有學習的價值而己。本人深切建議，路徑C不要再繼續了，將有限資源重新放在有創意的自製，才有第二次機會！

【第二次機會】

依據「立方衛星群集」所能設想出來的新應用很可能是我們的第二次機會。因此，群集的新應用是主(先出題目)，再依據新應用佈建立方衛星群集(解題目)。

從”小衛星，大數據”的角度思考：立方衛星的製作很多大學都可作到某種程度，太空中心要思考的是如何建構及創新群集的智慧( Swarm Intelligence)，這些智慧必需能夠產生及運用大數據，而不是科學實驗(這部份交給大學即可)。

舉例說明：設想的立方衛星群集必需設計一個相對應的地面群集(可能是電腦網路和接收站的混合)，有了太空平台和地面平台，就可以隨時補充或下載重要資訊，太空與地面的“智慧”與時俱進。太空部份除了平時是Internet通訊備源更是交通大數據的提供者。有了這種自製的群集和大數據收集的能力，太空中心可以成為涵蓋臺灣的機器學習平台，提供全島國交通改善方法。至於國防應用更多，但不便在此說明。

【行政院與科技部的期許】

在發射前，行政院針對「福衛五號」的公開說明如下：

“院長林全指出，隨者科技的進步，尤其是電子零組件越來越輕巧，衛星在未來將被大量運用，除軍事方面，在通訊、國土安全及商業活動都非常重要，可預期相關產業將在未來二、三十年蓬勃發展，因此台灣自製衛星的能力非常重要。“這是行政院的政治語言，期許太空中心多年的努力。同時，“科技部表示，福衛五號是我國首枚自主發展的高解度光學遙測衛星，結合國內微像公司及中央大學等產學研50餘團隊共同研發，將提供解析度黑白兩米、彩色四米衛星影像，延續福衛二號遙測任務。”這也是科技部鼓勵太空中心的政治語言。

至於本人在前面所說的都是些令人不太愉快的科技語言，可能是正確的，也可能是錯誤的，不過沒關係，再過五年就會很明朗了。在此，以老員工的身份，衷心預祝「福衛五號」發射成功，但仍盼望太空中心的研發人員能深刻地思考一下，「福衛五號」的下一步要怎麼走？