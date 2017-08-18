815全台大停電  中油董事長陳金德請辭

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）8月15日全台大停電，外界點名中油董事長陳金德應下台負責。中油公司今(18)天宣布，中午將舉行陳金德正式請辭記者會，對外做相關說明。

15日下午4時51分，由於中油公司天然氣供應疏失，供氣中斷2分鐘，桃園大潭電廠6部機組跳脫，導致全台多處停電，影響戶數達668萬戶。

中油公司員工與承包商操作錯誤造成此次意外，中油16日上午召開記者會說明，事件主因是儀表設備商巨路公司在中油大潭電廠計量站控制室更換兩顆控制系統電源供應器時，事前未將自動模式轉換為手動，導致電腦自動控制系統發出異常訊號，電動閥動關閉。

中油董事長陳金德坦言，中油人員與承包商未按照標準程序作業的陋習存在已久，其實前幾次更換設備時，都沒有切換系統模式。目前已要求各相關單位進行調查、改善，對同仁操作習慣必須嚴加教育，要求遵守公司相關規範操作。

陳金德表示，中油現場員工未盡督導之責，會配合行政院組成的專案小組進行調查，釐清相關責任。

陳金德指出，中油這次供氣中斷導致台電損失，中油不會迴避，會承擔所有賠償與責任，至於台電對用戶如何協議賠償，中油不會置喙。

後續引發各界批評並要求陳金德應下台負責，陳金德今天中午將正式對外說明請辭一事。