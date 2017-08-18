香港學運三人改判入獄數月  首批「良心犯」引發國際關注

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）針對三年前佔領香港政府總部前廣場、揭開「雨傘革命」序幕的示威者刑期覆核上訴案，香港高等法院上訴庭昨(17)日宣判，改判當時的學運領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康三人入獄6到8個月，加重刑期、即刻入獄，成為香港首批「良心犯」，引發國際社會關注。

副庭長楊振權判決指出，三人犯罪情節嚴重，涉及大規模暴力及嚴重非法集會，要施懲罰性與阻嚇性刑罰的元素佔較大比重。並指「香港社會近年瀰漫一股歪風」，鼓吹「違法達義」、鼓勵他人犯法，「本案是表現上述歪風的極佳例子」；必須嚇阻那些自以為行使集會權利便可漠視法律，肆意以暴力或其他嚴重手段違法之人。依照「公安條例」第十八條，非法集結罪最高可判處三年徒刑。

根據判決，本土派政黨香港眾志秘書長黃之鋒遭判刑6個月、香港眾志主席羅冠聰遭判刑8個月、香港專上學生聯會(學聯)前秘書長周永康遭判刑7個月，三人即刻發監。

三人聆判後表現平靜，向旁聽席上的親友微笑、揮手道別，黃之鋒離開法庭前高喊「香港人不要放棄」。三人的代表律師都表示會上訴。

黃之鋒、羅冠聰及周永康三人昨日步入高等法院聽取判決前，先會見傳媒。黃之鋒表示對投身民主運動感到非常榮幸，「下年我們出來的時候，我們希望可以看到一個有希望的香港，我們要看到一群不放棄的香港人，這就是我入獄前的心願。大家撐著，不要放棄。」

羅冠聰說，「我們做的所有事情，也是對得起我們相信的公義，對得起我們相信的價值，所以我們三個未來面對因為雨傘運動，中共要清算我們，對我們所使用的司法暴力，我們也會坦然面對，我們無愧於心。」

周永康希望大家不要難過，繼續以最堅定的心情，去迎接所有打壓，「我相信我們的堅持，一定會使烏雲退散……我們相信公義、自由、民主、人權、法治，在我們的堅持下會受到捍衛，我們絕對不會退縮。」

最後三人高喊「公民抗命無畏無懼」，步入法庭。

2014年9月26日夜晚，黃、羅、周三人在一場要求政制改革的行動中，突襲港府總部東側廣場(公民廣場)，號召民眾加入，促使「佔領中環」、反對梁振英政改、爭取香港真普選的公民抗命運動於28日凌晨揭開序幕，稱為「雨傘革命」。

三人於集結當晚即被逮捕，被依非法集結等罪名定罪，去(2016)年7月東區裁判法院原審法官指三人並非出於私利，同時心懷理想，真誠關心社會，而且一直主張和平，判處黃、羅社會服務，周徒刑三週、緩刑一年，均無須入獄；但港府律政司不滿判刑太輕，指926一夜黃等三人近乎煽起「群眾暴動」，因此執意上訴高等法院。

本案承審法官與15日反新界東北開發案上訴庭為同一批人，由上訴庭副庭長楊振權、法官潘兆初及彭偉昌審理。15日最高法院才剛改判2014年反新界東北開發案撥款抗爭案中，13名當時突入香港立法會示威、靜坐的抗爭者刑度，從社會服務改為有期徒刑8至13個月，使港人要求政制改革的呼聲遭到又一次重擊。

昨日開庭有過百名中外媒體記者出席，也有過百名市民到場聲援三學子，除了學界人士，多位現任及前任民主派議員都到場聲援，還有很多參與傘運的熟悉面孔，如歌手何韻詩、演藝學院電視電影學院前院長舒琪等人。

人權觀察組織中國事務主任理查森(Sophie Richardson)指出，判決是「赤裸裸精心計算的政治起訴」。國際特赦組織也批評，港府執意尋求三人入獄，是惡意、報復性的攻擊，本案「將對言論自由與和平集會權利產生寒蟬效應，或許可能嚇阻其他人參與日後類似示威活動。」

美國《紐約時報》、英國《衛報》等外媒均顯著報導，關注香港出現首批「良心犯」；美國國會及行政當局中國委員會(CECC)也發聲明批評港府對年輕人的政治迫害可恥，直指中共正明目張膽地破壞香港一國兩制和自由法治。

英國外交部就事件發表聲明，表明英方堅定支持香港的年青人就政治議題發聲，重申他們支持港人享有和平示威權利，同時表明法治是香港的根基。