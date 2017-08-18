台灣好行和台灣觀巴聯手 玩轉臺灣任你配！

想來一趟省錢又環保的低碳旅遊嗎？不熟悉路況、又怕長途駕駛疲勞傷神，那麼就選擇更優質的交通方式吧！為拓展國旅觀光，建置更為便利之旅遊服務網，交通部觀光局特別串聯「台灣好行」、「台灣觀巴」，推出「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」、「浪漫台三線」台灣觀巴客庄特色套裝遊程、「台灣好行FUN暑價」等多重優惠行程，於8月18日上午10點至下午5點於臺北車站一樓大廳舉辦「玩轉台灣任你配」盛夏派對，鼓勵民眾走出戶外、飽覽全臺特色美景，為自己安排一趟愜意的小旅行！

想要搶好康，千萬不要錯過，當日上午10點限量免費發放獨家萬用行李箱摺疊收納包及超Q萬用型收納盒乙組，限量前100名。現場更加碼提供多款「台灣好行1折套票」搶購活動及「有禮大方送」，將送出旅遊套票、三星蔥蛋捲、皮皮獅造型背包、好行車輛Q版USB、台南pass等多樣獨家好禮。另外，只要至各攤位參觀集滿5個戳章，即可至大會服務台兌換「台灣好行」或「台灣觀巴」超Q萬用型收納盒乙只，以上好康數量有限，送完為止。

此外，為了輔導「台灣觀巴」拓展國內觀光，交通部觀光局特別與臺灣鐵路管理局攜手推出「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，最高享有5折優惠，即日起至107年7月31日限量發行2萬本，每本售價888元。

除此之外，更與客家委員會合作推出「浪漫台三線」客庄特色套裝遊程，希望藉此多元呈現臺三線豐富之人文、生態、產業觀光亮點，讓國內外旅客得以體驗臺三線的質樸美學及慢遊、慢活的人文風貌。現場也提供30套「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」及「東北角海岸金九城鄉一日遊」遊程限量100套「買一送一」，歡迎民眾至現場把好康帶回家。

交通部觀光局期望讓遊客自由選搭臺鐵、高鐵，「台灣好行」和「台灣觀巴」，及多種城市大眾運輸如臺北捷運，或是搭高雄輕軌延伸至駁二及愛河沿岸，不僅旅行臺灣好自由，同時也能節能減碳愛地球！相關活動最新訊息，請至「台灣好行」官方網站www.taiwantrip.com.tw及「台灣觀巴」官方網站www.taiwantourbus.com.tw查詢。