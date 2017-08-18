冠軍米串起的無價滋味 米香台菜溫馨鉅獻

米香台菜餐廳的國寶級主廚董清欽，為了端出口感最飽滿蓬鬆、粒粒分明的米飯，與台東池上「米冠軍」-林龍星合作，將純淨土地栽種出的台梗米直送上桌。晶瑩剔透的米飯搭配一道道耳熟能詳的家常菜餚，擅長精緻手路菜的董主廚自即日起至12月29日推出「阿嬤ㄟ古早味」，將大家記憶中的家常菜餚於米香精彩推出，2-3人即可以輕鬆價格品嚐阿嬤的純樸美味。乾煎豬肝、古早味滷肉飯、塔香蚵仔酥、老菜脯雞湯等每份NT$160起，趕快邀集三五好友來品嚐米香董主廚的好手藝。即日起至10月31日與台北美福大飯店成為LINE好友，還可獲得香氣四溢的古早味魯肉飯、黑豬油拌飯或雞肉絲飯一份(三選一，每份價值NT$80+10%)以及選用烏梅、話梅和仙楂秘製的「雙梅湯」一杯(價值NT$120+10%)，風味天然，去油解膩。

一碗用心煮的好米，是米香主廚董欽清最基本的堅持。為了尋找台灣最優質的稻米，特地於盛夏時節前往東台灣，拜訪榮獲多項米冠軍並有「全台米王」之稱的林龍星。種植稻米最需要的就是良好的氣候與水質，林龍星翻開一本本生產履歷紀錄表、農藥殘留檢測等，對於如何種植出好的稻米如數家珍地跟董主廚分享，並帶董主廚至產地感受台東的好山好水孕育出的好米。董主廚表示要煮出好吃的米飯，有幾個撇步，首先洗米要快要輕柔，切勿揉搓；其次要將洗好的生米泡水30分鐘，讓水分布滿整粒米，烹煮時才能完整受熱，且經過「泡米」的過程也可讓煮出來的米更加Q彈，同時烹煮前添加些許沙拉油，煮好的米飯才會粒粒分明且不沾鍋，搭配一道道家常菜最合味。

在米香，除了粒粒Q彈的冠軍白米飯外，還可品嚐到董主廚自製的「古早味滷肉飯」，有別於一般使用後腿肉部位，董主廚選用一頭豬僅有兩片的帶皮松阪肉。肉質鮮嫩、油花分布勻稱的松阪豬，汆燙後手工切至0.5公分細條，與辛香料及特選黑豆蔭油爆炒上色，再加入少許胡椒、自製炸紅蔥頭及高湯熬煮一小時，完成香味襲人、富含膠質的滷肉醬汁，香味四溢的滷肉醬汁澆淋在粒粒分明的Q彈米粒上，鮮香味十足。還有不敗的古早美味─「黑豬油拌飯」，向來講求不使用化學添加物的董主廚，選用黑豬板油製成香氣十足的拌飯油，搭配醇香的黑龍醬油與自炸紅蔥頭，濃郁的醬香伴隨著白米飯的Q彈口感，如此純粹的美味襲捲味蕾，簡單卻讓人無法停口。

「阿嬤的古早味」，平實的價格讓長者以食回憶從前，讓年輕一代參與回憶。多道菜色中有早期不常於餐桌上出現的高級食材-「豬肝」，董主廚以傳統烹調手法，運用醬油及糖料理出的豬肝，鮮香滑嫩不乾澀；另一道「樹子蒸虱目魚」選用以醬油醃漬處理的樹子，入口回甘的樹子與新鮮虱目魚一起入鍋清蒸，讓虱目魚更顯甘甜鮮美；傳統古早味「炸雞捲」選用豬里肌以紅麴、五香粉醃製，再搭配魚漿、荸薺及去嗆味的洋蔥，滿滿的內餡捲入傳統豆皮，以120度油溫炸熟，炸好的雞捲表面酥脆，內餡微帶Q彈，荸薺的清脆，讓口感更加豐富；「塔香炒蛤蜊」這道常見的家常料理，其烹調方式看似簡單，但要完美呈現新鮮蛤蜊的天然美味，料理的手法及火侯掌控非常重要。董主廚選用約3公分左右的新鮮蛤蜊，大小適口，品嚐得到蛤蜊的鮮嫩肉質與濃郁的海味。以簡單的薑、蒜、辣椒等爆香並調味，再加入主廚自製的天然柴魚干貝粉畫龍點睛，燜約2-3分鐘待蛤蜊們一顆顆敞開大門後即可呈盤上桌，香氣濃郁，蛤蜊肉質鮮嫩，令人忍不住一口接一口。

米香董主廚承襲老師傅的傳統手藝，推出多道記憶中熟稔的味道，品嚐美味絕不僅止於味蕾的享受，藉由「味道」可以回憶更是幸福的傳遞，即日起歡迎與父母、親友一起到米香，感受最純樸溫馨的「食」在「想」宴!

《米香》台菜餐廳

米食在臺灣飲食文化中占有極重要的歷史意義，更代表人們對稻米的濃厚情感。位於飯店三樓的台菜餐廳取名「米香 MIPON」，即是向台灣飲食文化表達敬意。擁有40餘年廚藝經驗的董清欽主廚，秉持台灣料理的道地風味，承襲早期老師傅的料理手藝。遵循以心為本，食物屬性為基石的傳統烹調方式，細心挑選自然食材並萃取其精華，堅持無人工色素及化學添加物，以做工繁複的「手路菜」為主軸，佐以用料講究的「阿舍菜」和重視氣勢排場的「酒家宴席菜」，再現幾乎失傳的古早味。