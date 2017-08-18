美日安全磋商會議  重申釣魚台適用美日安保條約

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)昨(17)天在美日安全磋商委員會會議上，重申釣魚台適用於美日安保條約，還強調，反對任何企圖破壞日本對釣魚台行政管轄的片面舉動；同時表明美日皆反對南海的軍事化行動。

美國與日本昨天上午於華府舉行兩國外長及防長的2+2安全磋商委員會會議，提勒森與國防部長馬提斯(Jim Mattis)在與日本外務大臣河野太郎及防衛大臣小野寺五典會談後、召開聯合記者會，他除重申美國對北韓問題的立場，南海與東海問題也成為這場美日2+2會談的焦點。

提勒森明白指出，釣魚台適用於美日安保條約，他還表示，「美國與日本反對任何企圖破壞日本對釣魚台行政管轄的片面舉動。」

關於南海，提勒森在未點名中國的情況下說，美、日兩國反對南海上的軍事化行動，海事爭議應和平解決，並依照聯合國海洋法公約、維持航行自由。

關於北韓問題，馬提斯致詞時一開始就指出，北韓是亞洲及全世界的威脅，而盟友日本及南韓又是面對北韓威脅的最前線，美國意識到，任何與北韓的衝突，都會讓美國的前線盟邦立刻面臨危險。

提勒森表示，美國在應對北韓問題上，不但要讓美國人民知情，也要盡可能地告知盟邦美國的做法，而美國持續透過外交手段，聯合國際社會施壓北韓，孤立與制裁平壤仍是優先要務，但也必須讓平壤完全了解若做出壞的選擇、得面臨的後果。



馬提斯表示，「我可以向你們保證，跟我們的盟國密切合作，如果北韓發動攻擊，將面臨嚴重的軍事後果，如果北韓飛彈射往日本、關島、美國、韓國領土，我們會立刻採取行動攔截下來。」



提勒森也說，「我們準備好了，軍事上準備好了，如果有需要我們和盟國，都準備好回應，但這不是我們希望使用的手段。」