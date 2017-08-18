新光購香蕉慰警辛勞 萬蕉交友挺陽光

新光人壽關心農民與慰警辛勞，繼7月初率先採購香蕉分送員工與客戶享用，及鼓勵員工揪團買香蕉後，8月17日（四）新光金控及子公司再度採購香蕉，並由新光金控暨新光人壽副董事長李紀珠與子公司新光人壽總經理蔡雄繼、新光銀行總經理謝長融、關係企業新光保全總經理洪國超、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司總經理林坤正、新光醫院副主任吳淑珍等人前往警政署捐贈2,550箱給全國警政單位，以慰勞長期守護大眾安全的警察，激勵警政士氣，由警政署副署長衛悌琨代表受贈。

平常以守護人民安全的警察，其工作範疇不只逮捕壞人、維護治安，更多時間是扮演人民的保母，為民服務，解決各項問題。現在正逢2017臺北世界大學運動會即將到來，一萬多名選手、教練及隨團人員來台，可見近日警察工作更加繁重，24小時執行安檢、巡邏，確保世大運選手村安全無虞，新光關係機構也希望透過此時捐贈香蕉，體恤警察的辛勞，為警察打氣。

為感謝全國警察對社會的付出與辛勞，新光不時给予警政人員最大的支持，除2007、2010、2011年共致贈6,000箱香蕉勞警外，更自1983年起，透過「新光人壽慈善基金會」，訂定「慰撫因公殉職警察人員消防人員暫行辦法」，來崇敬警消人員、安定其家屬生活、增進社會公益，1983年至2017年7月底，共累計慰撫因公殉職警消人數共522人，金額共計5千220萬元整，感謝他們做我們社會安定的力量。

發起萬蕉交友做公益 挺陽光捐發票送香蕉

今年七月逢甲夜市氣爆甫過，八月則是高雄八一氣爆滿三周年的日子，當氣爆過後，傷者的重建之路才正要開始，以長期守護國人健康安全的新光金控，為呼籲民眾協助燒傷顏損朋友重返生命常軌、給予社會支持，以及給長期為傷友提供身心重建服務的陽光社會福利基金會打氣，特於8月14日(一)至8月18日(五)期間，在台北新光人壽摩天大樓、A12金融大樓、新北市新板金融大樓、台中惠國大樓等四處，舉辦「捐發票、送香蕉、萬蕉交友做公益」活動，凡民眾只要憑兩張統一發票或捐贈10元，即可獲得新光真心香蕉1根，預計發送一萬根。本次活動所募換得的發票與善款，將全數捐贈陽光社會福利基金會，支持他們持續為全台的燒傷及顏損朋友提供服務。小小的動作，大大的愛心，護蕉農、挺陽光，讓我們看見台灣的美好。

開辦「新光小農黃昏市集」 推廣食用在地食材

新光人壽深耕台灣超過50年，除了透過購買香蕉關心蕉農外，更全力支持在地農業，推廣食用在地食材，友善農業發展，今年5月起開辦「新光小農黃昏市集」，陸續與屏東縣、花蓮縣、苗栗縣政府及農友合作，免費提供位於台北火車站，人潮眾多的新光人壽摩天大樓廣場給農友們銷售時令有機蔬果、產銷履歷農產品、有機加工製成品，並鼓勵民眾進行綠色消費，購買在地生產的季節食品，減少食物里程，希望全民能共同支持台灣農業友善耕作，讓更多人願意投入友善環境的農業生產方式，也讓農友們相信，友善大地仍能擁有經濟效益，更能為社會帶來好食材與好生態，同時也為環境保護盡一份心力。

新光金控及子公司長期持續投入各項公益活動，關注社會議題、響應生態環保、傳承文化教育、支持弱勢偏鄉等，秉持「需要在哪裡，新光的服務就到哪裡」的精神，具體落實各個面向的企業社會責任，其子公司新光人壽更第十八度榮獲「最佳社會責任獎」，未來，新光金控將持續關注社會需求，提供全面性的守護，展現「光無所不在，心與你同在」的精神。