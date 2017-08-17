期交所：以期貨與選擇權為題的學位論文 總獎學金高達100萬元

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵博、碩士研究生撰寫以期貨與選擇權為主題之學位論文，藉此培養期貨市場專業人才，及提升我國金融市場之競爭力，特舉辦總獎學金高達100萬元的「2016學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」，申請時間自7月1日起至8月31日止，獲選之博、碩士論文每名可分別獲得3萬元及2萬元獎學金。期交所目前已受理多件包括財務金融、精算數學及資訊管理等系所博碩士生之獎學金申請案件，距離截止申請期間，僅有半個月，提醒有意申請論文獎學金之博碩士生，於8月31日前將申請書、畢業論文與口試委員審核通過之證明文件等資料郵寄至期交所(以郵戳為憑)，詳細活動辦法請上期交所網站（www.taifex.com.tw）查詢。本次獎助對象為2016學年度教育部認可之台灣公私立大學院校研究所博、碩士畢業論文，只要論文主題涉及期貨與選擇權領域者，均得申請。論文經期交所審查通過，博士論文每名可獲得3萬元獎學金，獎助名額為10名；碩士論文每名可獲得2萬元獎學金，獎助名額為35名。請有興趣的博碩士生把握最後時間，於8月31日前將申請資料寄至期交所，就有機會讓自己辛苦的研究成果得到獎勵，並彰顯自己的金融學術能力！