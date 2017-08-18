鵬管處推旅遊電子套票 衝小琉球潛水找海龜

(台灣英文新聞 /黃慧瑜 台北綜合報導) 夏日玩樂這樣省時又方便！交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）為了提供現代人快速享樂的旅遊習慣，特別推出「大鵬灣電子旅遊套票」，所有票價皆是現場價的6折以上，不僅是想去小琉球和海龜近距離接觸！去東港品嚐在地美食，一飽口福！甚至是每逢假日就搶破頭的一條龍交通票券，現在都能靠「大鵬灣電子旅遊套票」輕鬆、省錢、方便一把抓！且透過訂票成功後所獲得的QR Code，旅客只要嗶一下就智慧暢遊東港、小琉球與大鵬灣！

鵬管處表示：「東港、小琉球與大鵬灣，由於具備療癒感十足的天然海景，一直以來都是旅客心中的旅遊首選，假日的東港碼頭更是聚集許多將搭乘渡輪船到小琉球的各國旅客。鵬管處發掘在地觀光潛力，整合東港、小琉球與大鵬灣豐富資源，走向國際觀光舞台，因此特別推出含括三地特色行程的電子旅遊套票，讓旅客玩樂南臺灣的同時，也能透過QR Code的輕鬆便利，製造無限美好的旅遊回憶！」​

線上預訂船票機車 交通玩樂一條龍

東港、小琉球、大鵬灣旅客絡繹不絕，尤其遇上假日，要到小琉球觀光的旅客總需要耗費更多時間排隊購票，且一票難求，更有買不到票的可能！「大鵬灣電子旅遊套票」操作簡易，只要在網站挑選預定行程套票，線上付費後即可獲得專屬的訂單QR Code，到指定店家嗶一下即可兌換服務」就連船票與出租機車也不是問題！現在還推出暑假限定超殺7折特惠「東港小琉球來回船票+電動機車+玩獨木舟」NT$899元預購專案！線上搶先預購更可以省去現場排隊購票的麻煩！ (專案詳細內容，可參閱：《7-8月暑假限定促銷》便宜小琉球《來回船票＋電動機車＋離岸獨木舟遊程》

湖上獨木舟+潛水遇海龜+國際級雙體帆船 不到杜拜享有奢華遊程

大鵬灣獨特的潟湖地形，安全水域特性吸引年輕人及家庭親子共遊，不論旅客想要=在湖中划著獨木舟，享受清涼消暑的海風，甚至是前往小琉球隨著專業教練潛入海中與海龜來個不期何遇！涵蓋海陸雙棲國際觀光體驗方式，絕對是來大鵬灣不可錯過的精彩行程！而隨著觀光趨向國際化，大鵬灣特別引進雙體帆船，讓旅客不用飛到杜拜即可以親民價，就能國際級體驗雙體帆船，感受乘著風滑行於水面上的騁風快感！現在暑假限定「極樂大鵬灣雙體帆船體驗」專案，43折優惠！只要NT$650元，即可享受雙體帆船加上專業教練體驗操控的專屬遊程！(專案詳細內容，可參閱：極樂大鵬灣雙體帆船體驗)

在地人才知巷弄美食 蝦仁肉丸、東港肉粿、櫻花蝦冰等

東港在地專業嚮導 ＄599元帶你一次吃遍巷弄美食

東港不只是養殖漁業，伴隨著豐富與迷人的觀光資源，不僅有歷史厚度的廟宇文化、享負盛名的珍鮮海味，更有許多頗具特色的私房景點及巷弄美食，藉由專業在地嚮導領隊，為饕客量身訂做的「三小時東港美食輕旅行」專案，全台獨家限定只要NT$599讓旅客便能品嚐蝦仁肉丸、東港肉粿、旗魚黑輪、櫻花蝦冰、東隆宮青草茶…等在地美食！所有新鮮好料一票滿足！(專案詳細內容，可參閱：三小時東港美食輕旅行)