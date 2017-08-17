聆聽x對話+實踐教育從心出發

教育同心圓～市長朱立倫帶領校長一同宣示「新北教育、從心出發」，新北市2017學年度第1學期國小校長會議將於今（17）日，連續兩天假國家教育研究院舉行，會議延續採用開放空間會議(OST)進行，以「從心成為我們，攜手共創未來」為主軸，同心圓的座位形式，顛覆以往校長會議形式，每位校長都可以自由發想、提出議題並參與討論，學校與市府建構落實教育理念的伙伴關係、成為實踐教育行動的共同體。

市長朱立倫表示，感念校長們在第一線為教育所做的無私奉獻，也因此，始得以讓新北教育不斷精進傳承、持續向前，市長勉勵校長們莫忘教育初衷，打造讓孩子能揮灑繽紛色彩的舞台，成就每一位孩子。

教育局除了持續推展翻轉教育的政策，亦首次翻轉會議形式，讓校長們發聲拋出議題，期待看見不一樣的政策新方向，針對少子女化、混齡教學及偏鄉教師流動率高等議題提出因應策略。另外，為配合中央政策本市將於2017學年度起推動中小學營養午餐「四章一Ｑ」政策（吉園圃、ＣＡＳ、有機農產品、產銷履歷）四標章，以及QRCode可追溯系統的國產在地生鮮食材，日前教育局向家長發放問卷調查結果，也將提供做為討論交流依據。

教育局長林奕華提到：期盼透過這次翻轉會議形式，將發言權交給與會的校長們，沒有主講人和制式的議程，透過互動對話，自由的發言，讓我們更加貼近學校現場的需求，齊心透過行動方案共同解決難題，同時也讓校長們透過學習共同體方式，發揮一加一大於二的協作效能，本次會議共創理念的成果，將做為2017學年的重要指引，納入優先共同推展的政策。相信「有心」，必能攜手描繪「我們」新北教育的藍圖；期待「用心」，整合校長們的治校理念與實務經驗，創新實踐，展現新北教育的影響力。