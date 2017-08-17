喝甜飲不能解渴 反而傷身又傷「心」

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）炙熱酷夏來臨，一般民眾常選擇來份冰涼的含糖飲料消暑解渴，但是這些含糖飲料不但無法解渴，更隱藏著健康的危機。

根據102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，有高達93.9%的國中生及88.9%的高中學生、83.6%的19-44歲成人每週至少喝1次含糖飲料；甚至有些每周有喝含糖飲料者，平均一周喝將近7次。市售含糖飲料營養密度較低，不但無法解渴，反而會因攝取過多的熱量及外加糖，將而增加肥胖、代謝症候群及心血管疾病風險。

鑑於我國肥胖及代謝症候群的上升趨勢明顯，科學實證已充分指出「糖」對健康的危害，國民健康署今年發布新版國民飲食指標草案，特別增列「每日飲食中外加糖攝取量不宜超過總熱量10%之上限」之建議，若以健康體重50-60公斤的成人、輕度工作者，每日所需熱量約1500-1800大卡，外加糖攝取量不宜超過150-180大卡，即37.5-45公克的糖（約7-9顆方糖，每顆方糖含5公克糖，每公克糖可產生4大卡熱量），以手搖飲為例，大杯全糖烏龍茶（約700毫升），外加糖量約57.4公克（熱量約230大卡），飲用一杯即超過每日上限，增加健康負擔。

炎炎夏日期間，建議民眾養成每天至少喝6-8杯的白開水（每杯240ml）的好習慣，取代含糖飲料。若喝膩白開水的淡而無味，可在白開水中加入少量檸檬片簡單提味，或加入花草、茶葉泡製成冷泡茶、花果茶等無糖風味飲，增添喝水的樂趣。偶而嘴饞想喝點甜飲時，記得細看食品營養標示，選擇熱量低、糖量較低、較無負擔的包裝飲料。