用藝術妝點全運會 力與美盡在宜蘭縣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）2017年的全國運動會將於10月21日在宜蘭縣舉行，為了把運動會妝點得美輪美奐，宜蘭縣特別在宜蘭運動公園中軸道設置一座名為「堅定」的大型裝置藝術，今（17）日舉行揭幕儀式，希望藉由運動型裝置藝術的落成，與運動公園地景相互輝映，讓來自各地的遊客及宜蘭縣民眾感受力與美的運動氛圍。

此座運動型裝置藝術「堅定」，其發想為古希臘雕刻家米隆所創作的擲鐵餅，被譽為是雕塑作品中的最高傑作，有著「空間中凝固的永恆」的美譽。作品表現出運動員在鐵餅擲出前的瞬間，迴身蓄力，展現力量爆發的動感，在外觀的呈現上，以大面積的塊狀來表現，並不過於追求細節的表現，只為傳遞大器磅礡、氣勢撼人的感動。

此次製作案委由江漢清藝術空間工作久殿承包，施工方式首先以高密度的保麗龍雕刻塑形，其次再數次塗上保麗龍隔離膠，待乾後埋入鋼骨打上玻璃纖維，再進行質感的層次處理，完成後進行仿青銅色處理，並噴上透明汽車專用保護漆，即告完成。安裝方式以謹慎安全的方向進行規劃，內部預埋結構分布均勻的鋼骨，以及底部與地面接觸點也平均配置L型鐵板及鐵插銷固定，以確保安全無虞。

繁瑣費工的製作過程，代表著運動員對賽事執著、不服輸的精神與堅忍不拔的毅力，在闊別25年的運動盛會中，藉由力與美的裝置藝術來傳達宜蘭縣民眾的熱