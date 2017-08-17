〈時評〉美、中誰在南海主權上說謊？

自從中國宣示其南海主權，並在若干島礁大興土木、構築軍事設施後，美國已多次派遣軍艦通過南海，進行所謂的「國際海域自由航行」！八月十日，美軍驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）更駛進南沙群島的美濟礁6浬內海面，由開始到結束共約六小時。

有趣的是：據說中國軍艦曾透過無線電向馬侃號發出至少十次「請調頭，你們已進入我國海域」的呼叫警告，美方則回以「我們是美國軍艦，在國際海域進行例行活動」。美中雙方對南海主權的「雞同鴨講」、「各自表述」，不有趣嗎？

當然，南海不可能既是中國的領海，同時又是世界各國船艦可以自由航行的國際海域！美中雙方都不是吃素的，當一方至少十次警告另一方「已進入我國海域」，這是何等天大地大情事？為什麼在另一方回以「在國際海域進行例行活動」後，就「欲知後事如何，且聽下回分解」了？

中國外交部在事後的聲明宣稱「中國軍隊隨即派出軍艦依法對美艦實施查證識別，並予以警告驅離」。

中方又是「派出軍艦依法對美艦實施查證識別」，又是「予以警告驅離」的，如此捍衛主權，真是太神勇了！相形之下，美方實在是灰頭土臉到不行！

可是，事情好像有點怪怪的。怎麼個依法（是依國際法還是睜眼說瞎話的中國國內法）？怎麼個查證法？怎麼個識別法？怎麼個警告法？怎麼個驅離法？中國當局怎麼不說來聽聽？為什麼沒順便嚴重警告美國，下一次再如法炮製時一定要／會如何如何？中國有事沒事對台灣、日本、印度、越南等週遭國家，都可以極盡挑釁霸道之能事，於今既然號稱擁有南海主權，怎麼那麼克制又客氣，容忍美國軍艦招呼也不打一聲，就大搖大擺在其「領海」一次又一次、一次又一次、一次又一次（很重要，所以講三次）自由例行通過？「領海」是這樣捍衛的，邏輯上講得通嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）