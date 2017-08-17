慶七夕 各大飯店為您打造情人間的甜蜜記憶

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每年的農曆七月七日正是中國七夕情人節，據說是牛郎與織女相會的日子，也是中國傳統節日中最具浪漫色彩的一天。在這個充滿思古幽情與浪漫的節日裡，各大飯店紛紛推出浪漫住房專案和精緻美食饗宴，要讓情侶們和想要表白的情人們創造彼此的甜蜜記憶、增添浪漫氣氛。

台北美福大飯店自8月24日起至8月28日推出「米其林一泊二食」住房專案，享21坪寬敞典雅的菁英客房住宿乙晚(每晚價值NT$21,945)與彩匯百款異國風情的自助早餐兩客，並邀請愛侶們前往四樓GMT義法餐廳享用米其林二星桂冠的星廚Ronny Emborg所製作的精緻晚餐兩客(每客價值NT$7,480)，專案原價NT$36,900，此次優惠下殺至45折，僅NT$16,800即可享受到萬元客房與米其林星級美食，度過一個難忘的甜蜜七夕夜。

台北美福大飯店-菁英客房。

晶華酒店決定以復古的方式、舉辦創新的活動與消費者共度佳節！8月26日至9月3日，晶華酒店推出「愛的主打歌」住房專案，特別與Spinbox傻瓜唱機合作、推出全台獨一無二的【Regent x Spinbox黑膠播放器】贈送給入住的房客，並於麗晶精品設置一個裝有復古留聲機的「愛戀電話亭」，房客下榻在充滿峇里島氛圍的沐蘭主題房型時，還可以前往錄製一張屬於您倆的愛戀絮語，讓美好的回憶永久留存。

晶華七夕住房專案-愛的主打歌。

台北北投雅樂軒W XYZ酒吧推出「就4要和你長長99」七夕調酒甜點輕鬆搭，自8月25日至8月31日七夕情人節當日止，TWD499+10%即可享用七夕限定款調酒「水乳交融」、「粉紅佳人」各一杯及雙人份「草莓萊姆」蛋糕，為情侶添增浪漫氣息。

台北北投雅樂軒W XYZ酒吧七夕限定甜點套餐。

台北喜來登十二廚、安東廳、桃山及大廳酒吧分別推出「微醺･浪漫」七夕饗宴，準備好要為您的戀情加分。於8月28日七夕情人節當日，十二廚推出升級加價優惠，加價TWD599即可享法式焗烤澳洲龍蝦乙隻，另加碼推出指定酒款買一送一，為幸福時刻添加微醺浪漫；桃山則主打伊勢海老雙人套餐，邀情人共嘗頂級海鮮的動人組曲，每套TWD5,600+10%；安東廳以海陸頂級食材融合法式廚藝，七夕限定套餐每套TWD3,200+10%；大廳酒吧更於八月推出「仲夏微醺月」活動，特別邀請日式調酒職人設計出三款風味獨特的調酒，包含「Chrysanthemum」、「Peach Sunday」及「Veleno」，每款TWD420。七夕當日全館餐廳單筆消費滿TWD5,000還可參加浪漫好禮抽獎，獎項包含「礁溪寒沐行館」住宿券、「日青方好」永生花禮、DURANCE精油蠟燭180g、精選酒組禮盒等。

台北喜來登【微醺･浪漫】桃山菜色。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2017年8月28日(一)晚間18:00-21:30推出【甜蜜織戀】七夕情人夜饗宴，雙人海陸佳餚NT$4,699+10%，蔡世上主廚特別呈上「美國極黑和牛紐約客(6 oz.)＆燒烤波士頓龍蝦」，以奢華美食尊寵戀侶！半自助式的用餐方式，提供賓客更多元的選擇，豐盛的餐檯上，無限量供應頂級帝王蟹、鮮蝦、螃蟹等時令海鮮、義式冷熱開胃菜…多樣誘人佳餚令人目不暇給；此外甜點櫃中更特別推出七夕限定的「酒漬櫻桃可可杯子蛋糕」、「紅絲絨白巧克力蛋糕」、「葡萄蘋果派」、「紅醋栗慕斯可可巴芮」，精緻吸睛絕對是當晚不可錯過的品嚐亮點！

寒舍艾麗【甜蜜織戀】餐檯時令海鮮。