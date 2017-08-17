研究：放任孩子熬夜 恐增加糖尿病風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）相信許多父母都為了孩子的睡眠習慣而感到困擾，尤其是越大的小孩反抗性越大和貪玩，常常爸媽都已不支倒地了，小孩還活蹦亂跳，長久下來有些身心俱疲的爸媽只好棄械投降任由孩子熬夜。但根據英國最新研究發現，睡眠時間越少的幼童，到了晚年罹患第二型糖尿病的機率較一般人高。

根據美國兒科學會建議，6到12歲的兒童每晚最佳睡眠時間為9-12小時。而該研究是以幼童每日睡眠時間平均10.5小時為基準。結果顯示，每多睡一小時，胰島素可降低3%；除以之外，血糖、肥胖率、脂肪質量和皮下脂肪厚度也連同下降。

相反地，睡眠時間越少，高血壓、憂鬱風險相對較高。該研究於本周發表於「兒科學」（Pediatrics）期刊上。研究數據來自於英國4525位9到10歲兒童的睡眠習慣。

專家表示，10年前第二型糖尿病往往被認為是中老年人的疾病，但近年來由於幼童運動量不足和高糖、高脂的飲食習慣，導致糖尿病成為危害幼童健康和造成肥胖的主因之一。糖尿病患者大約在罹病20年後，陸續會出現視力退化、腎功能障礙和心血管等併發症，換句話說，如果兒時即發病的話，代表到了30-40歲青壯年時已飽受併發症所苦。預防勝於治療，因此近年來醫界不斷致力於相關研究，目的希望能降低幼童的罹病風險。