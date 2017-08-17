全球最宜居城市 台北排名60

根據經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）公布「2017世界宜居城市排行榜」，澳洲墨爾本連續第7年登上榜首，台北位居第60名。



這份評比衡量140個城市的5項指標，包括穩定性、健康醫療、文化與環境、教育，以及基礎建設。



墨爾本在滿分100分當中得到97.5分，其次是奧地利首都維也納，加拿大的3個城市搶占第3到5名，分別為溫哥華、多倫多，以及卡加立（Calgary），並列第5 名的還有澳洲的阿得雷德（Adelaide）。



6至10名為澳洲的伯斯（Perth）、紐西蘭奧克蘭（Auckland）、芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），以及德國漢堡。前10名得分都在95分以上。



今年的前10名和去年完全相同，但之後的名次就有微幅變動。



像是英國曼徹斯特在今年5月發生美國歌手雅莉安娜（Ariana Grande）演唱會爆炸恐攻事件後，一下子下滑8個名次，掉到第51名。倫敦和去年排名相同，維持在第53名。



瑞典斯德哥爾摩4月發生卡車衝撞行人的恐攻事件，名次也同樣下滑。



亞洲國家方面，日本東京和大阪分別排名第13、14 。新加坡上升11個名次，來到第35名，香港下滑2個名次，來到第45名。新加坡「今日報」報導，這是新加坡排名首次超過香港。



南韓首爾排名第58，得分84.9；台北則在第60名，得分83.9。馬來西亞吉隆坡排名第70。中國大陸排名最高的城市是蘇州，排名第72，北京第73，天津第77，上海第81，深圳第84，大連第88，廣州第92，青島第97。泰國曼谷102名，菲律賓馬尼拉104名。



根據排行榜，最不宜居的城市幾乎都是戰亂頻傳之地，從131到133名依序為烏克蘭首都基輔、喀麥隆杜亞拉（Douala）、辛巴威哈拉雷（Harare），巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）和阿爾及利亞的阿爾及爾（Algiers）並列134。



第136至140名為巴布亞紐幾內亞的摩斯比港（Port Moresby）、孟加拉首都達卡（Dhaka）、利比亞首都的黎波里（Tripoli）、奈及利亞拉哥斯（Lagos），最後一名則是敘利亞首都大馬士革，得分僅有30.2，連第1名墨爾本的三分之一都不到。



調查指出，排名在前面的城市都有類似特徵，像是城市大小適中、位於較富裕國家，以及人口密度相對較低。負責這項調查的編輯寇斯塔克（Jon Copestake）表示，這些特徵有利於居民從事休閒活動，且不會造成太高的犯罪率，以及公共建設過度負荷。



他表示：「前10名當中有6個城市位於澳洲及加拿大。澳洲人口密度為每平方公里2.9人，加拿大為3.7人。芬蘭和紐西蘭則分別為15和18人，都遠低於全球平均的57人。」